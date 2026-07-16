Посол в Турции назвал партнерство России и КНР фактором стабильности в мире

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России в Турции Сергей Вершинин заявил, что стратегическое партнерство Москвы и Пекина остается одним из ключевых факторов поддержания глобальной стабильности и формирования многополярного миропорядка.
- Россию и Китай объединяют общая история, география, многовековые традиции, совпадающие интересы и схожие подходы к международным и региональным вопросам.
АНКАРА, 16 июл – РИА Новости. Стратегическое партнерство России и Китая остается одним из ключевых факторов поддержания глобальной стабильности и формирования многополярного миропорядка, заявил посол РФ в Турции Сергей Вершинин.
Вершинин отметил, что Россию и Китай объединяют не только общая история и география, но и многовековые традиции, совпадающие интересы и схожие подходы к широкому кругу международных и региональных вопросов.
По словам посла, Москва и Пекин несут особую ответственность за координацию действий на международной арене как постоянные члены Совета Безопасности ООН и продолжают совместно работать над формированием справедливого многополярного мироустройства.
Дипломат подчеркнул, что Россия и Китай выступают за создание архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, основанной на принципах Устава ООН, а также поддерживают развитие многостороннего сотрудничества в рамках ШОС, БРИКС, G20 и других международных объединений.
Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем был подписан 16 июля 2001 года президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Цзян Цзэминем. Документ заложил основу современного стратегического партнерства Москвы и Пекина, которое впоследствии было расширено за счет сотрудничества в политической, экономической, энергетической и военно-технической сферах.