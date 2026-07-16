Посол в Турции назвал партнерство России и КНР фактором стабильности в мире

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол России в Турции Сергей Вершинин заявил, что стратегическое партнерство Москвы и Пекина остается одним из ключевых факторов поддержания глобальной стабильности и формирования многополярного миропорядка.

Россию и Китай объединяют общая история, география, многовековые традиции, совпадающие интересы и схожие подходы к международным и региональным вопросам.

АНКАРА, 16 июл – РИА Новости. Стратегическое партнерство России и Китая остается одним из ключевых факторов поддержания глобальной стабильности и формирования многополярного миропорядка, заявил посол РФ в Турции Сергей Вершинин.

КНР. "Такое партнерство на протяжении десятилетий остается одним из ключевых стабилизирующих факторов для всего мирового порядка", - сказал дипломат в своем выступлении на мероприятии по случаю 25-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ

Вершинин отметил, что Россию и Китай объединяют не только общая история и география, но и многовековые традиции, совпадающие интересы и схожие подходы к широкому кругу международных и региональных вопросов.

По словам посла, Москва и Пекин несут особую ответственность за координацию действий на международной арене как постоянные члены Совета Безопасности ООН и продолжают совместно работать над формированием справедливого многополярного мироустройства.

Дипломат подчеркнул, что Россия и Китай выступают за создание архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, основанной на принципах Устава ООН, а также поддерживают развитие многостороннего сотрудничества в рамках ШОС, БРИКС, G20 и других международных объединений.