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Посол в Турции назвал партнерство России и КНР фактором стабильности в мире - РИА Новости, 16.07.2026
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23:56 16.07.2026
Посол в Турции назвал партнерство России и КНР фактором стабильности в мире

Вершинин назвал партнерство России и Китая одним из факторов стабильности в мире

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСергей Вершинин
Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Сергей Вершинин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Турции Сергей Вершинин заявил, что стратегическое партнерство Москвы и Пекина остается одним из ключевых факторов поддержания глобальной стабильности и формирования многополярного миропорядка.
  • Россию и Китай объединяют общая история, география, многовековые традиции, совпадающие интересы и схожие подходы к международным и региональным вопросам.
АНКАРА, 16 июл – РИА Новости. Стратегическое партнерство России и Китая остается одним из ключевых факторов поддержания глобальной стабильности и формирования многополярного миропорядка, заявил посол РФ в Турции Сергей Вершинин.
"Такое партнерство на протяжении десятилетий остается одним из ключевых стабилизирующих факторов для всего мирового порядка", - сказал дипломат в своем выступлении на мероприятии по случаю 25-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР.
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Вершинин отметил, что Россию и Китай объединяют не только общая история и география, но и многовековые традиции, совпадающие интересы и схожие подходы к широкому кругу международных и региональных вопросов.
По словам посла, Москва и Пекин несут особую ответственность за координацию действий на международной арене как постоянные члены Совета Безопасности ООН и продолжают совместно работать над формированием справедливого многополярного мироустройства.
Дипломат подчеркнул, что Россия и Китай выступают за создание архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, основанной на принципах Устава ООН, а также поддерживают развитие многостороннего сотрудничества в рамках ШОС, БРИКС, G20 и других международных объединений.
Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем был подписан 16 июля 2001 года президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Цзян Цзэминем. Документ заложил основу современного стратегического партнерства Москвы и Пекина, которое впоследствии было расширено за счет сотрудничества в политической, экономической, энергетической и военно-технической сферах.
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