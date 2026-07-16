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Эстония сократила время работы погранпункта на границе с Россией - РИА Новости, 16.07.2026
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22:28 16.07.2026
Эстония сократила время работы погранпункта на границе с Россией

Время прохождения границы с Россией в Эстонии увеличилось до 20-30 часов

© Кадр видео balticlivecamОчередь со стороны эстонского города Нарва на пункте пропуска в российский Ивангород в Ленинградской области
Очередь со стороны эстонского города Нарва на пункте пропуска в российский Ивангород в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Кадр видео balticlivecam
Очередь со стороны эстонского города Нарва на пункте пропуска в российский Ивангород в Ленинградской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Время прохождения границы в Нарве увеличилось до 20–30 часов из-за сокращения времени работы эстонского погранпункта "Нарва-1".
  • Погранпункт "Нарва-1" сократил время работы на четыре часа, теперь он работает до 19:00.
  • Желающие пересечь границу России жалуются на медленный и тщательный досмотр на эстонской таможне и на увеличивающиеся списки товаров, запрещенных к вывозу из Эстонии.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В связи с сокращением времени работы эстонского погранпункта в Нарве на границе с Россией время прохождения границы увеличилось до 20-30 часов, люди вынуждены ночевать на улице, выяснило РИА Новости, изучив эстонские социальные сети.
С 15 июня погранпункт "Нарва-1", который ранее работал с 7.00 до 23.00, сократил время работы на четыре часа, теперь он работает до 19.00. Эстонский департамент полиции и погранохраны объяснял это желанием "перераспределить нагрузку" на пограничников. В результате желающие пересечь границу в сторону России вынуждены проводить в очереди целые сутки без возможности уйти на ночлег. На скорость прохождения границы влияют множество факторов, о них люди пишут в тематических группах соцсетей.
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"Пятнадцатое июля, время 6.40, граница еще не открылась, а очередь уже человек в 500, и люди будут прибывать. Очевидно, что, как и вчера, пройдут далеко не все, и много людей останутся на ночевку… абсурд, но это реальность", - так в группе "Граница Нарва-Ивангород" в соцсети Facebook* пишет пользователь Николай Топорнин.
"Потому что с предыдущего дня осталось больше 300 человек, все-таки минус четыре часа рабочего времени – это много!" - отвечает Раиса Олянич.
Желающие пересечь границу РФ жалуются на чрезмерно медленный и тщательный досмотр на эстонской таможне и на постоянно увеличивающиеся списки товаров, запрещенных к вывозу из Эстонии.
"Досмотр был полный, открывали детскую сумку, копались в пачке с памперсами, в детской одежде, в кошельке, придрались к лекарству, которое я везла с собой, требовали рецепт, все было очень медленно", - возмущается Людмила В. По ее словам, переход границы занял у нее ровно сутки. При этом в очереди много предприимчивых "продавцов", которые предлагают купить место ближе к границе.
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"В Нарве какое-то унижение людей. Стоят под палящим солнцем, дождем, снегом. Но у правительства есть цель – чтобы меньше людей ездили в РФ", - подтверждает Елена Тайрова.
Погранпунктом в Нарве пользуются жители разных стран ЕС, направляющиеся в Россию. Еще в 2024 году КПП "Нарва-1" с круглосуточного перевели на дневной режим работы, а выборочный осмотр был заменен всеобщим, тогда Эстония объясняла это необходимостью соблюдения антироссийских санкций. В ответ на жалобы эстонский департамент полиции и погранохраны сообщил в июне, что не планирует увеличивать пропускную способность погранпункта в Нарве.
При этом, по отзывам очевидцев, на обратном пути из России в Эстонию подобных проволочек не возникает.
"Россия быстро пропускает, а эстонцы обыскивают. Сестра ехала, книги везла, так даже их смотрели, чтобы не было ничего, "прославляющего" Россию или СССР. Но все же это не так долго", - рассказала РИА Новости одна из жительниц Эстонии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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