Эстония сократила время работы погранпункта на границе с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ Время прохождения границы в Нарве увеличилось до 20–30 часов из-за сокращения времени работы эстонского погранпункта "Нарва-1".

Погранпункт "Нарва-1" сократил время работы на четыре часа, теперь он работает до 19:00.

Желающие пересечь границу России жалуются на медленный и тщательный досмотр на эстонской таможне и на увеличивающиеся списки товаров, запрещенных к вывозу из Эстонии.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В связи с сокращением времени работы эстонского погранпункта в Нарве на границе с Россией время прохождения границы увеличилось до 20-30 часов, люди вынуждены ночевать на улице, выяснило РИА Новости, изучив эстонские социальные сети.

С 15 июня погранпункт "Нарва-1", который ранее работал с 7.00 до 23.00, сократил время работы на четыре часа, теперь он работает до 19.00. Эстонский департамент полиции и погранохраны объяснял это желанием "перераспределить нагрузку" на пограничников. В результате желающие пересечь границу в сторону России вынуждены проводить в очереди целые сутки без возможности уйти на ночлег. На скорость прохождения границы влияют множество факторов, о них люди пишут в тематических группах соцсетей.

"Пятнадцатое июля, время 6.40, граница еще не открылась, а очередь уже человек в 500, и люди будут прибывать. Очевидно, что, как и вчера, пройдут далеко не все, и много людей останутся на ночевку… абсурд, но это реальность", - так в группе "Граница Нарва-Ивангород" в соцсети Facebook* пишет пользователь Николай Топорнин.

"Потому что с предыдущего дня осталось больше 300 человек, все-таки минус четыре часа рабочего времени – это много!" - отвечает Раиса Олянич.

Желающие пересечь границу РФ жалуются на чрезмерно медленный и тщательный досмотр на эстонской таможне и на постоянно увеличивающиеся списки товаров, запрещенных к вывозу из Эстонии

"Досмотр был полный, открывали детскую сумку, копались в пачке с памперсами, в детской одежде, в кошельке, придрались к лекарству, которое я везла с собой, требовали рецепт, все было очень медленно", - возмущается Людмила В. По ее словам, переход границы занял у нее ровно сутки. При этом в очереди много предприимчивых "продавцов", которые предлагают купить место ближе к границе.

"В Нарве какое-то унижение людей. Стоят под палящим солнцем, дождем, снегом. Но у правительства есть цель – чтобы меньше людей ездили в РФ", - подтверждает Елена Тайрова.

Погранпунктом в Нарве пользуются жители разных стран ЕС, направляющиеся в Россию. Еще в 2024 году КПП "Нарва-1" с круглосуточного перевели на дневной режим работы, а выборочный осмотр был заменен всеобщим, тогда Эстония объясняла это необходимостью соблюдения антироссийских санкций. В ответ на жалобы эстонский департамент полиции и погранохраны сообщил в июне, что не планирует увеличивать пропускную способность погранпункта в Нарве.

При этом, по отзывам очевидцев, на обратном пути из России в Эстонию подобных проволочек не возникает.