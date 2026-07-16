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Небензя рассказал, чего ожидает Россия от нового генсека ООН - РИА Новости, 16.07.2026
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00:53 16.07.2026
Небензя рассказал, чего ожидает Россия от нового генсека ООН

Небензя: Россия ждет от преемника Гутерреша объективности по Украине

© AP Photo / Seth WenigПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Seth Wenig
Постпред России при ООН Василий Небензя . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия ожидает от будущего генерального секретаря ООН большей объективности в отношении украинского кризиса по сравнению с текущим подходом Антониу Гутерреша.
  • Среди претендентов на пост генерального секретаря ООН — экс-президент Чили Мишель Бачелет, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, глава ЮНКТАД Ребека Гринспан, экс-президент Сенегала Маки Саль, экс-глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса и постпред Гайаны при ООН Каролин Родригес-Биркетт.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россия ждет от будущего генсекретаря ООН большей объективности по теме Украины, чем проявляет уходящий генсек Антониу Гутерреш, рассказал РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
На пост генсека претендуют экс-президент Чили Мишель Бачелет, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан, экс-президент Сенегала Маки Саль, экс-глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса, постпред Гайаны при ООН Каролин Родригес-Биркетт. Срок полномочий Гутерреша истекает 31 декабря 2026 года.
"Кто бы из них ни был избран, мы рассчитываем на то, что он будет относиться к украинскому кризису объективнее, чем относится к нему нынешний генеральный секретарь", - сказал Небензя.
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