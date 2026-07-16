Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай не приемлют политику односторонних санкций, заявил Лавров - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:14 16.07.2026
Россия и Китай не приемлют политику односторонних санкций, заявил Лавров

Лавров: Россия и Китай не приемлют политику двойных стандартов

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Китай не приемлют политику «смены режимов», «двойных стандартов» и односторонних санкций.
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул важность политико-дипломатического урегулирования конфликтов на основе устранения их первопричин.
  • Министр отметил, что ряд государств Запада действует в неоколониальном ключе и стремится разрушить международно-правовую архитектуру, основанную на принципах устава ООН.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россия и Китай не приемлют политику "смены режимов", "двойных стандартов" и односторонних санкций, это особенно важно, когда Запад действует в неоколониальном ключе и стремится разрушить основанную на принципах устава ООН международно-правовую архитектуру, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы с китайскими друзьями отстаиваем необходимость политико-дипломатического урегулирования конфликтов на основе устранения их первопричин, не приемлем политику "смены режимов", "двойных стандартов" и односторонних санкций", - написал министр в статье для газеты "Коммерсант", посвященной 25-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
Министр подчеркнул, что такое взаимопонимание РФ и КНР особенно важно сегодня, когда ряд государств Запада действует в неоколониальном ключе, пытается сохранить свое доминирование и стремится "окончательно разрушить ооноцентричную международно-правовую архитектуру".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Лавров примет участие в заседании СМИД ШОС
Вчера, 16:09
 
В миреРоссияКитайСергей ЛавровООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала