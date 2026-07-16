Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Китай не приемлют политику «смены режимов», «двойных стандартов» и односторонних санкций.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул важность политико-дипломатического урегулирования конфликтов на основе устранения их первопричин.
- Министр отметил, что ряд государств Запада действует в неоколониальном ключе и стремится разрушить международно-правовую архитектуру, основанную на принципах устава ООН.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россия и Китай не приемлют политику "смены режимов", "двойных стандартов" и односторонних санкций, это особенно важно, когда Запад действует в неоколониальном ключе и стремится разрушить основанную на принципах устава ООН международно-правовую архитектуру, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы с китайскими друзьями отстаиваем необходимость политико-дипломатического урегулирования конфликтов на основе устранения их первопричин, не приемлем политику "смены режимов", "двойных стандартов" и односторонних санкций", - написал министр в статье для газеты "Коммерсант", посвященной 25-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
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