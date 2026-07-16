Россия и Китай не приемлют политику односторонних санкций, заявил Лавров

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россия и Китай не приемлют политику "смены режимов", "двойных стандартов" и односторонних санкций, это особенно важно, когда Запад действует в неоколониальном ключе и стремится разрушить основанную на принципах устава ООН международно-правовую архитектуру, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.