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Заявку с именем Долиной отозвали из Роспатента - РИА Новости, 16.07.2026
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03:27 16.07.2026 (обновлено: 09:28 16.07.2026)
Заявку с именем Долиной отозвали из Роспатента

РИА Новости: заявку с именем Долиной отозвали из Роспатента

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Певица Лариса Долина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заявка на регистрацию товарного знака «Лариса Долина Сохранить и приумножить» для операций с недвижимостью была подана в Роспатент в феврале 2026 года и отозвана 7 июля.
  • Под брендом «Лариса Долина Сохранить и приумножить» планировалось осуществлять операции с недвижимостью, оказывать консультационные услуги по вопросам задолженности и услуги по подготовке юридических документов.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Заявка на регистрацию товарного знака "Лариса Долина Сохранить и приумножить" для операций с недвижимостью, которая поступила в Роспатент от имени народной артистки России Ларисы Долиной, была отозвана, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства.
Согласно документам ведомства, заявка была подана в феврале 2026 года. В качестве заявителя указана Долина Лариса Александровна. Решение о признании заявки отозванной было принято 7 июля.
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Под брендом "Лариса Долина Сохранить и приумножить" планировалось осуществлять в России операции с недвижимостью, оказывать консультационные услуги по вопросам задолженности и услуги по подготовке юридических документов.
Заявка на регистрацию товарного знака "Лариса Долина Сохранить и приумножить"
Заявка на регистрацию товарного знака Лариса Долина Сохранить и приумножить - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Заявка на регистрацию товарного знака "Лариса Долина Сохранить и приумножить"
Представитель Долиной Сергей Пудовкин после публикации документов назвал заявку глупостью и подчеркнул, что вокруг имени артистки много издевательств.
Летом 2024 года певица Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы и отдать деньги им. Однако затем она оспорила сделку и начались длительные судебные споры.
Дело дошло до Верховного суда, что всколыхнуло общественный интерес к "схеме Долиной": многие эксперты начали говорить о рисках для рынка недвижимости, стали появляться аферисты, вдохновившиеся ситуацией.
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