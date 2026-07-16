Заявку с именем Долиной отозвали из Роспатента

Краткий пересказ от РИА ИИ Заявка на регистрацию товарного знака «Лариса Долина Сохранить и приумножить» для операций с недвижимостью была подана в Роспатент в феврале 2026 года и отозвана 7 июля.

Под брендом «Лариса Долина Сохранить и приумножить» планировалось осуществлять операции с недвижимостью, оказывать консультационные услуги по вопросам задолженности и услуги по подготовке юридических документов.

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Заявка на регистрацию товарного знака "Лариса Долина Сохранить и приумножить" для операций с недвижимостью, которая поступила в Роспатент от имени народной артистки России Ларисы Долиной, была отозвана, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства.

Согласно документам ведомства, заявка была подана в феврале 2026 года. В качестве заявителя указана Долина Лариса Александровна. Решение о признании заявки отозванной было принято 7 июля.

Под брендом "Лариса Долина Сохранить и приумножить" планировалось осуществлять в России операции с недвижимостью, оказывать консультационные услуги по вопросам задолженности и услуги по подготовке юридических документов.

Заявка на регистрацию товарного знака "Лариса Долина Сохранить и приумножить" Заявка на регистрацию товарного знака "Лариса Долина Сохранить и приумножить"

Представитель Долиной Сергей Пудовкин после публикации документов назвал заявку глупостью и подчеркнул, что вокруг имени артистки много издевательств.

Летом 2024 года певица Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы и отдать деньги им. Однако затем она оспорила сделку и начались длительные судебные споры.