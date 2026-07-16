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Рогов назвал реакцию МАГАТЭ на убийство инженера ЗАЭС бесхребетной - РИА Новости, 16.07.2026
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13:39 16.07.2026
Рогов назвал реакцию МАГАТЭ на убийство инженера ЗАЭС бесхребетной

Рогов: реакция МАГАТЭ на убийство инженера ЗАЭС была бесхребетной

© Фото : Запорожская АЭСАлександр Яковлев
Александр Яковлев - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : Запорожская АЭС
Александр Яковлев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный агент по атомной энергии (МАГАТЭ) призвал немедленно прекратить атаки на ядерные объекты и их сотрудников после удара ВСУ, в результате которого погиб главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев.
  • Председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов назвал реакцию МАГАТЭ бесхребетной, поскольку организация не назвала виновных в убийстве.
  • Рогов считает, что тактика киевского режима продолжает нарушать безопасность атомной станции и ее сотрудников.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Реакция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на убийство главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева была бесхребетной, поскольку организация даже не назвала виновных, заявил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов.
МАГАТЭ после удара ВСУ, в результате которого погиб Яковлев, призвало немедленно прекратить все атаки на ядерные объекты и вблизи них, а также на их сотрудников.
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"На вопиющий теракт со стороны режима (Владимира - ред.) Зеленского МАГАТЭ отделалось очередным дежурным призывом, не назвав ответственных и виновных в убийстве. Это мягкая, бесхребетная и безликая позиция. Введение санкций против представителей режима Зеленского, а также блокировка их счетов могли бы остановить их террористический беспредел", - сказал Рогов.
По его словам, киевский режим продолжает придерживаться тактики ядерного терроризма, целенаправленно пытаясь нарушить безопасность атомной станции и ее сотрудников.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев в среду сообщил, что днем в результате целенаправленного террористического акта киевского режима был убит Яковлев. Дрон ВСУ нанес удар по служебному автомобилю Запорожской АЭС Toyota Camry на границе промышленной площадки станции и города Энергодар. Вместе с главным инженером погиб водитель автомобиля Дмитрий Филиппов.
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