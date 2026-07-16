Краткий пересказ от РИА ИИ Международный агент по атомной энергии (МАГАТЭ) призвал немедленно прекратить атаки на ядерные объекты и их сотрудников после удара ВСУ, в результате которого погиб главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев.

Председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов назвал реакцию МАГАТЭ бесхребетной, поскольку организация не назвала виновных в убийстве.

Рогов считает, что тактика киевского режима продолжает нарушать безопасность атомной станции и ее сотрудников.

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Реакция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на убийство главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева была бесхребетной, поскольку организация даже не назвала виновных, заявил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов.

МАГАТЭ после удара ВСУ , в результате которого погиб Яковлев, призвало немедленно прекратить все атаки на ядерные объекты и вблизи них, а также на их сотрудников.

"На вопиющий теракт со стороны режима (Владимира - ред.) Зеленского МАГАТЭ отделалось очередным дежурным призывом, не назвав ответственных и виновных в убийстве. Это мягкая, бесхребетная и безликая позиция. Введение санкций против представителей режима Зеленского, а также блокировка их счетов могли бы остановить их террористический беспредел", - сказал Рогов.

По его словам, киевский режим продолжает придерживаться тактики ядерного терроризма, целенаправленно пытаясь нарушить безопасность атомной станции и ее сотрудников.