Председатель Комиссии ОП России по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Архивное фото

Председатель Комиссии ОП России по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов

Краткий пересказ от РИА ИИ В Запорожье снесли памятник композитору Михаилу Глинке.

По словам Владимира Рогова, киевские власти усмотрели в Глинке символ российского имперского наследия, при этом умолчав о его авторстве музыки для украинских народных песен.

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Памятник композитору Михаилу Глинке снесли в подконтрольном киевским властям городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов.

"В Запорожье гауляйтеры (Владимира - ред.) Зеленского снесли памятник композитору Михаилу Глинке, установленный в середине прошлого века возле филармонии и концертного зала, названных в честь великого композитора. Это был один из любимых памятников горожан", - сказал Рогов

По его словам, киевские власти усмотрели в Глинке символ российского имперского наследия, при этом умолчав его авторство в музыке для украинских народных песен.

Глинка написал музыку к украинским народным песням "Не щебечи, соловейку" ("Не щебечи, соловей"), "Гуде вітер вельми в полі" ("Гудит ветер сильно в поле") и другим. Памятник композитору в Запорожье был установлен в 1955 году.