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Рогов сообщил о сносе любимого памятника горожан в Запорожье - РИА Новости, 16.07.2026
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14:36 16.07.2026
Рогов сообщил о сносе любимого памятника горожан в Запорожье

Рогов сообщил о сносе памятника Глинке в подконтрольном Киеву Запорожье

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии ОП России по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Председатель Комиссии ОП России по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Председатель Комиссии ОП России по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Запорожье снесли памятник композитору Михаилу Глинке.
  • По словам Владимира Рогова, киевские власти усмотрели в Глинке символ российского имперского наследия, при этом умолчав о его авторстве музыки для украинских народных песен.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Памятник композитору Михаилу Глинке снесли в подконтрольном киевским властям городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов.
Запорожье гауляйтеры (Владимира - ред.) Зеленского снесли памятник композитору Михаилу Глинке, установленный в середине прошлого века возле филармонии и концертного зала, названных в честь великого композитора. Это был один из любимых памятников горожан", - сказал Рогов.
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По его словам, киевские власти усмотрели в Глинке символ российского имперского наследия, при этом умолчав его авторство в музыке для украинских народных песен.
Глинка написал музыку к украинским народным песням "Не щебечи, соловейку" ("Не щебечи, соловей"), "Гуде вітер вельми в полі" ("Гудит ветер сильно в поле") и другим. Памятник композитору в Запорожье был установлен в 1955 году.
Михаил Иванович Глинка (1804-1857) - основоположник русской оперной школы. Его произведения обусловили мировое значение русской музыкальной культуры.
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ЗапорожьеРоссияВладимир Рогов
 
 
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