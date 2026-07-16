Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Запорожье снесли памятник композитору Михаилу Глинке.
- По словам Владимира Рогова, киевские власти усмотрели в Глинке символ российского имперского наследия, при этом умолчав о его авторстве музыки для украинских народных песен.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Памятник композитору Михаилу Глинке снесли в подконтрольном киевским властям городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов.
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По его словам, киевские власти усмотрели в Глинке символ российского имперского наследия, при этом умолчав его авторство в музыке для украинских народных песен.
Глинка написал музыку к украинским народным песням "Не щебечи, соловейку" ("Не щебечи, соловей"), "Гуде вітер вельми в полі" ("Гудит ветер сильно в поле") и другим. Памятник композитору в Запорожье был установлен в 1955 году.
Михаил Иванович Глинка (1804-1857) - основоположник русской оперной школы. Его произведения обусловили мировое значение русской музыкальной культуры.