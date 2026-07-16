Ремонт аэродрома в иркутском Киренске проведут за счет внебюджетных средств

ИРКУТСК, 16 июл - РИА Новости. Ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту Киренска на севере Приангарья будет проведен за счет внебюджетных средств, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев держит на контроле ситуацию, связанную с восстановлением работы аэропорта города Киренска, который с 1 июня прекратил прием самолетов из-за неудовлетворительного состояния аэродрома. На совещании в правительстве региона обсудили алгоритм действий по ремонту взлетно-посадочной полосы.

"С коллегами приняли следующее решение: за счет внебюджетных источников в кратчайшие сроки выделяем финансирование на текущий ремонт взлетно-посадочной полосы. Аналогичное решение о частичном финансировании ремонтных работ приняла и группа компаний "Истлэнд", которая является оператором аэродрома Киренска", - написал Кобзев в своем канале в "Максе".

Он отметил, что аэропорт имеет огромное значение для жителей всего Киренского округа, где проживают почти 17 тысяч человек. Авиатранспорт является для людей основным способом связи с Иркутском. Кроме того, в плане жизнеобеспечения северных территорий аэропорт имеет стратегическое значение.