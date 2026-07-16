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Ремонт аэродрома в иркутском Киренске проведут за счет внебюджетных средств - РИА Новости, 16.07.2026
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Иркутская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Иркутская область
 
16:03 16.07.2026
Ремонт аэродрома в иркутском Киренске проведут за счет внебюджетных средств

Кобзев: ремонт аэродрома в Киренске проведут за счет внебюджетных средств

© Пресс-служба губернатора Иркутской областиВзлетно-посадочная полоса в аэропорту Киренска в Иркутской области. Кадр видео
Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Киренска в Иркутской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Пресс-служба губернатора Иркутской области
Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Киренска в Иркутской области. Кадр видео
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ИРКУТСК, 16 июл - РИА Новости. Ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту Киренска на севере Приангарья будет проведен за счет внебюджетных средств, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев держит на контроле ситуацию, связанную с восстановлением работы аэропорта города Киренска, который с 1 июня прекратил прием самолетов из-за неудовлетворительного состояния аэродрома. На совещании в правительстве региона обсудили алгоритм действий по ремонту взлетно-посадочной полосы.
"С коллегами приняли следующее решение: за счет внебюджетных источников в кратчайшие сроки выделяем финансирование на текущий ремонт взлетно-посадочной полосы. Аналогичное решение о частичном финансировании ремонтных работ приняла и группа компаний "Истлэнд", которая является оператором аэродрома Киренска", - написал Кобзев в своем канале в "Максе".
Он отметил, что аэропорт имеет огромное значение для жителей всего Киренского округа, где проживают почти 17 тысяч человек. Авиатранспорт является для людей основным способом связи с Иркутском. Кроме того, в плане жизнеобеспечения северных территорий аэропорт имеет стратегическое значение.
Глава региона поручил мэру Киренского округа организовать ремонтные работы. В ближайшие дни губернатор обсудит дорожную карту, предложенную правительством Приангарья, с представителями Росавиации.
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