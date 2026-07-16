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Расчеты дронов уничтожили шведский вездеход ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 16.07.2026
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07:38 16.07.2026
Расчеты дронов уничтожили шведский вездеход ВСУ в Сумской области

ВС России уничтожили вездеход ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили гусеничный вездеход шведского производства BV-206 «Лось» ВСУ в Сумской области.
  • Цель была поражена после проведения воздушной разведки и анализа полученных разведданных.
КУРСК, 16 июл - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили гусеничный вездеход шведского производства BV-206 "Лось" ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным Пионер.
"В результате постоянной воздушной разведки в зоне проведения СВО в Сумской области был обнаружен вездеход-амфибия шведского производства BV-206 "Лось" ВСУ. После анализа полученных разведданных и проведения доразведки нашему расчету была поставлена задача уничтожить обнаруженную цель", - сообщил Пионер.
Он добавил, что по цели отработали FPV-дронами с осколочно-фугасной частью.
"Цель была уничтожена", - отметил военный.
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