Расчеты дронов уничтожили шведский вездеход ВСУ в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили гусеничный вездеход шведского производства BV-206 «Лось» ВСУ в Сумской области.
- Цель была поражена после проведения воздушной разведки и анализа полученных разведданных.
КУРСК, 16 июл - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили гусеничный вездеход шведского производства BV-206 "Лось" ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным Пионер.
"В результате постоянной воздушной разведки в зоне проведения СВО в Сумской области был обнаружен вездеход-амфибия шведского производства BV-206 "Лось" ВСУ. После анализа полученных разведданных и проведения доразведки нашему расчету была поставлена задача уничтожить обнаруженную цель", - сообщил Пионер.
Он добавил, что по цели отработали FPV-дронами с осколочно-фугасной частью.
"Цель была уничтожена", - отметил военный.