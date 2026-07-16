Расчеты БПЛА уничтожили ЗРК "Бук-М1" ВСУ в Сумской области

Он отметил, что также специалисты беспилотных систем активно уничтожают живую силу и места скопления противника.

"Подразделениям ВСУ не остается шансов сосредоточить силы на линии боесоприкосновения и организовать полноценную оборону, что позволяет нашим подразделениям активно продвигаться вперед, увеличивая буферную зону", - сообщил военнослужащий.

Кроме того он добавил, что самоходный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук" предназначен для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах (от 30 метров до 14—18 километров) в условиях интенсивного радиопротиводействия.