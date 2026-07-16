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Расчеты БПЛА уничтожили ЗРК "Бук-М1" ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 16.07.2026
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06:32 16.07.2026
Расчеты БПЛА уничтожили ЗРК "Бук-М1" ВСУ в Сумской области

Расчеты БПЛА ВС России уничтожили ЗРК "Бук-М1" ВСУ в Сумской области

© Фото : Ministry of Defense of UkraineУкраинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1"
Украинский зенитный ракетный комплекс Бук-М1 - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine
Украинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты БПЛА группировки войск «Север» уничтожили зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» ВСУ в Сумской области.
  • Специалисты беспилотных систем также активно уничтожают живую силу и места скопления противника, что позволяет увеличить буферную зону.
КУРСК, 16 июл - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем группировки войск "Север" уничтожили зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным Сотник.
"Расчеты БПЛА разведки выявили пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" ВСУ, замаскированную в лесу. После проведения доразведки по ЗРК применили ударный БПЛА "Молния 2". Цель была уничтожена", - сообщил агентству начальник расчета БПЛА "Севера" с позывным Сотник.
Он отметил, что также специалисты беспилотных систем активно уничтожают живую силу и места скопления противника.
"Подразделениям ВСУ не остается шансов сосредоточить силы на линии боесоприкосновения и организовать полноценную оборону, что позволяет нашим подразделениям активно продвигаться вперед, увеличивая буферную зону", - сообщил военнослужащий.
Кроме того он добавил, что самоходный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук" предназначен для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах (от 30 метров до 14—18 километров) в условиях интенсивного радиопротиводействия.
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