"Хватит на всех". Минобороны обратилось к врагам России

Владимир Зеленский после ударов по Киеву на прошлой неделе признавал, что ВСУ не смогли сбить ни одной российской баллистической ракеты. При этом, по данным Минобороны, туда были стянуты практически все имеющиеся у Украины западные комплексы противоракетной обороны.



Российские военные ночью нанесли групповой удар по военным объектам в украинской столице. В министерстве сообщили о поражении объекта логистической компании ПАО "Рапид", а также склада предприятия радиоэлектронной промышленности "Киев-1", где собирают БПЛА "Лютый" и "Лелека-100". Среди других атакованных целей — объекты инфраструктуры в портах Одесса и Южный, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. Кроме того, войска поразили морское судно на пути в порт Черноморск и быстроходный катер ССО ВСУ около острова Змеиный.