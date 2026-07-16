"Хватит на всех". Минобороны обратилось к врагам России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны России заявило, что вооружения хватит для поражения любых целей.
- В ведомстве добавили, что ракет и "Гераней" хватит на всех.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Минобороны России заявило, что вооружения хватит на поражение всех целей.
"Вооруженные силы России планомерно поражают объекты противника. Ракет и "Гераней" хватит на всех", — говорится в сообщении.
"Вооруженные силы России планомерно поражают объекты противника. Ракет и "Гераней" хватит на всех", — говорится в сообщении.
Владимир Зеленский после ударов по Киеву на прошлой неделе признавал, что ВСУ не смогли сбить ни одной российской баллистической ракеты. При этом, по данным Минобороны, туда были стянуты практически все имеющиеся у Украины западные комплексы противоракетной обороны.
Российские военные ночью нанесли групповой удар по военным объектам в украинской столице. В министерстве сообщили о поражении объекта логистической компании ПАО "Рапид", а также склада предприятия радиоэлектронной промышленности "Киев-1", где собирают БПЛА "Лютый" и "Лелека-100". Среди других атакованных целей — объекты инфраструктуры в портах Одесса и Южный, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. Кроме того, войска поразили морское судно на пути в порт Черноморск и быстроходный катер ССО ВСУ около острова Змеиный.
Российские военные ночью нанесли групповой удар по военным объектам в украинской столице. В министерстве сообщили о поражении объекта логистической компании ПАО "Рапид", а также склада предприятия радиоэлектронной промышленности "Киев-1", где собирают БПЛА "Лютый" и "Лелека-100". Среди других атакованных целей — объекты инфраструктуры в портах Одесса и Южный, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. Кроме того, войска поразили морское судно на пути в порт Черноморск и быстроходный катер ССО ВСУ около острова Змеиный.
В среду также были поражены цели в портах Одесса и Черноморск.