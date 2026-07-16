Рейтинг@Mail.ru
СМИ: шесть ракет были запущены в сторону Ирана с территории Кувейта - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:47 16.07.2026
СМИ: шесть ракет были запущены в сторону Ирана с территории Кувейта

Press TV: по Ирану запустили 6 ракет с территории Кувейта

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иранский телеканал Press TV сообщил, что шесть ракет были запущены в сторону Ирана с территории Кувейта.
  • Центральное командование ВС США утверждало, что атаки на Иран были проведены в ответ на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Иранский телеканал Press TV утверждает, что шесть ракет были запущены в сторону Ирана с территории Кувейта.
"Шесть ракет были запущены с кувейтской территории в сторону Ирана через иракское воздушное пространство", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
Военнослужащий в Тегеране - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Иран не приветствует войну, но готов к бою и переговорам, заявил Галибаф
15 июля, 21:25
 
В миреИранСШАКувейтВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала