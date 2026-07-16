СМИ: шесть ракет были запущены в сторону Ирана с территории Кувейта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иранский телеканал Press TV сообщил, что шесть ракет были запущены в сторону Ирана с территории Кувейта.
- Центральное командование ВС США утверждало, что атаки на Иран были проведены в ответ на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Иранский телеканал Press TV утверждает, что шесть ракет были запущены в сторону Ирана с территории Кувейта.
"Шесть ракет были запущены с кувейтской территории в сторону Ирана через иракское воздушное пространство", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.