Рада на месяц ушла на каникулы, так и не назначив глав Минобороны и МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ Верховная рада ушла на каникулы на месяц.

За это время не будут назначены ключевые должностные лица, включая министра обороны и министра иностранных дел.

Следующее заседание Рады запланировано на 18 августа.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Верховная рада на месяц ушла на каникулы, так и не назначив нового министра обороны и министра иностранных дел, сетуют украинские депутаты.

"(Следующее заседание Рады состоится - ред.) уже в августе, 18 августа... Министра иностранных дел нет, министра обороны нет, главы Службы безопасности Украины нет, главы внешней разведки нет", - написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Как утверждает Железняк, Рада, возможно, вернется к обсуждению кандидата на пост министра обороны в четверг вечером, в чем сам депутат сомневается.

Его слова подтверждает еще один украинский парламентарий, Алексей Гончаренко*.

"Следующее заседание Рады запланировано на 18 августа. Таким образом, в стране в течение месяца не будет назначений на ключевые должности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Гончаренко.

Ранее Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство. Шестнадцатого июля Рада утвердила 16 новых министров, оставив не занятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. Новым премьером стал глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, ставленник Тимура Миндича - соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.