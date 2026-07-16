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Рада на месяц ушла на каникулы, так и не назначив глав Минобороны и МИД - РИА Новости, 16.07.2026
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18:39 16.07.2026 (обновлено: 18:42 16.07.2026)
Рада на месяц ушла на каникулы, так и не назначив глав Минобороны и МИД

Депутат Железняк: Украина еще как минимум месяц останется без глав МИД и МО

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Верховная рада ушла на каникулы на месяц.
  • За это время не будут назначены ключевые должностные лица, включая министра обороны и министра иностранных дел.
  • Следующее заседание Рады запланировано на 18 августа.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Верховная рада на месяц ушла на каникулы, так и не назначив нового министра обороны и министра иностранных дел, сетуют украинские депутаты.
"(Следующее заседание Рады состоится - ред.) уже в августе, 18 августа... Министра иностранных дел нет, министра обороны нет, главы Службы безопасности Украины нет, главы внешней разведки нет", - написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
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Как утверждает Железняк, Рада, возможно, вернется к обсуждению кандидата на пост министра обороны в четверг вечером, в чем сам депутат сомневается.
Его слова подтверждает еще один украинский парламентарий, Алексей Гончаренко*.
"Следующее заседание Рады запланировано на 18 августа. Таким образом, в стране в течение месяца не будет назначений на ключевые должности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Гончаренко.
Ранее Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство. Шестнадцатого июля Рада утвердила 16 новых министров, оставив не занятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. Новым премьером стал глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, ставленник Тимура Миндича - соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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