Спасенная из рабства россиянка раскрыла, что от нее требовали мошенники

Краткий пересказ от РИА ИИ Россиянка, которую обманом вывезли в Мьянму и продали в закрытый мошеннический центр, рассказала, что ее заставляли участвовать в инвестиционных аферах и регулярно публиковать фотографии в социальных сетях, чтобы создать иллюзию обычной жизни.

Женщину уверяли, что ее никто не найдет.

ДЖАКАРТА, 16 июл — РИА Новости. Освобожденную из мошеннического центра в Мьянме россиянку под угрозой убийства заставляли регулярно публиковать фотографии в социальных сетях, чтобы создать иллюзию, будто она продолжает жить обычной жизнью, рассказала она РИА Новости.

По словам собеседницы агентства, после знакомства с гражданином Китая ее обманом вывезли в Мьянму и продали в закрытый мошеннический центр, где заставляли участвовать в инвестиционных аферах, используя созданные с помощью искусственного интеллекта изображения с ее лицом.

"Телефон мне иногда возвращали — обычно раз в день или раз в два дня. Но делалось это только для того, чтобы создать видимость, что со мной все в порядке. Мне говорили, что никто меня здесь не найдет, и что местные военные якобы сотрудничают с владельцами этих центров. Даже если я кому-то сообщу свое местоположение, меня просто перевезут в другой комплекс", — рассказала россиянка.

Она отметила, что каждый раз, когда ей давали телефон, ее действия находились под постоянным контролем.

"Я должна была заходить в социальные сети, публиковать фотографии и показывать, что продолжаю обычную жизнь. Иногда мне даже разрешали звонить маме. До сих пор она не знает всей правды о том, что со мной произошло. У нее слабое сердце, и я не смогла ей об этом рассказать", — добавила собеседница агентства.