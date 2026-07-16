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Спасенная из рабства россиянка раскрыла, что от нее требовали мошенники - РИА Новости, 16.07.2026
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03:48 16.07.2026 (обновлено: 06:07 16.07.2026)
Спасенная из рабства россиянка раскрыла, что от нее требовали мошенники

Освобожденную из Мьянмы россиянку заставляли публиковать фото в соцсетях

© AP Photo / Thein ZawПолицейская машина в Мьянме
Полицейская машина в Мьянме - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Thein Zaw
Полицейская машина в Мьянме. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка, которую обманом вывезли в Мьянму и продали в закрытый мошеннический центр, рассказала, что ее заставляли участвовать в инвестиционных аферах и регулярно публиковать фотографии в социальных сетях, чтобы создать иллюзию обычной жизни.
  • Женщину уверяли, что ее никто не найдет.
ДЖАКАРТА, 16 июл — РИА Новости. Освобожденную из мошеннического центра в Мьянме россиянку под угрозой убийства заставляли регулярно публиковать фотографии в социальных сетях, чтобы создать иллюзию, будто она продолжает жить обычной жизнью, рассказала она РИА Новости.
По словам собеседницы агентства, после знакомства с гражданином Китая ее обманом вывезли в Мьянму и продали в закрытый мошеннический центр, где заставляли участвовать в инвестиционных аферах, используя созданные с помощью искусственного интеллекта изображения с ее лицом.
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"Телефон мне иногда возвращали — обычно раз в день или раз в два дня. Но делалось это только для того, чтобы создать видимость, что со мной все в порядке. Мне говорили, что никто меня здесь не найдет, и что местные военные якобы сотрудничают с владельцами этих центров. Даже если я кому-то сообщу свое местоположение, меня просто перевезут в другой комплекс", — рассказала россиянка.
Она отметила, что каждый раз, когда ей давали телефон, ее действия находились под постоянным контролем.
"Я должна была заходить в социальные сети, публиковать фотографии и показывать, что продолжаю обычную жизнь. Иногда мне даже разрешали звонить маме. До сих пор она не знает всей правды о том, что со мной произошло. У нее слабое сердце, и я не смогла ей об этом рассказать", — добавила собеседница агентства.
В посольстве России в Мьянме 7 июля сообщили РИА Новости, что освобожденная россиянка была передана сотрудникам посольства в Таиланде для организации ее безопасного возвращения на родину. В дипмиссии отметили, что операция стала результатом совместной работы российских дипломатических представительств, МВД России, а также правоохранительных органов Мьянмы и Таиланда.
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