ПВО сбила 375 украинских БПЛА над российскими регионами за ночь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 375 украинских беспилотников.
- Беспилотники были сбиты над несколькими регионами России, включая центральные, южные и приграничные области, а также над Московским регионом.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО ночью перехватили и уничтожили 375 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение ночи в период с 21.00 мск 15 июля до 8.00 мск 16 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 375 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
Отмечается, что дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, Азовским и Черным морями.
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22 июня 2022, 17:18