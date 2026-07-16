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Путин поприветствовал участников и гостей фестиваля "Славянский базар" - РИА Новости, 16.07.2026
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19:53 16.07.2026
Путин поприветствовал участников и гостей фестиваля "Славянский базар"

Путин назвал "Славянский базар" значимым событием для евразийского пространства

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
  • Он отметил, что фестиваль является значимым культурным событием для всего евразийского пространства.
  • Путин подчеркнул насыщенность и разнообразие программы мероприятия, а также внимание к юной аудитории и связь с интеграционными процессами между Россией и Белоруссией.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" отметил, что мероприятие является значимым событием для всего евразийского пространства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Сердечно приветствую вас по случаю открытия очередного, XXXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске. Фестиваль, ежегодно проводимый на гостеприимной белорусской земле, является значимым культурным событием не только для многонационального славянского мира, но и для всего обширного евразийского пространства", - говорится в тексте телеграммы.
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Путин отметил, что девиз "Через искусство к миру и взаимопониманию" звучит "особенно актуально" в нынешних международных реалиях и находит отклик в сердцах людей из разных стран.
Глава государства подчеркнул, что программа фестиваля насыщенна и разнообразна. Гости смогут посетить концерты классической, современной и народной музыки, театральные премьеры, принять участие в вокальных конкурсах, различных выставках и презентациях.
"Особое внимание традиционно будет уделено юной аудитории. Часть фестивальных мероприятий проводится под эгидой Союзного государства – в ознаменование 30-летия запуска интеграционных процессов между Россией и Белоруссией", - добавил российский лидер.
Путин поблагодарил организаторов "Славянского базара" за проделанную ими работу, пожелал вдохновения и творческих успехов его участникам, а гостям – ярких, незабываемых впечатлений.
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