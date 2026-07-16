Путин поприветствовал участников и гостей фестиваля "Славянский базар"

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

Он отметил, что фестиваль является значимым культурным событием для всего евразийского пространства.

Путин подчеркнул насыщенность и разнообразие программы мероприятия, а также внимание к юной аудитории и связь с интеграционными процессами между Россией и Белоруссией.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" отметил, что мероприятие является значимым событием для всего евразийского пространства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Сердечно приветствую вас по случаю открытия очередного, XXXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске . Фестиваль, ежегодно проводимый на гостеприимной белорусской земле, является значимым культурным событием не только для многонационального славянского мира, но и для всего обширного евразийского пространства", - говорится в тексте телеграммы.

Путин отметил, что девиз "Через искусство к миру и взаимопониманию" звучит "особенно актуально" в нынешних международных реалиях и находит отклик в сердцах людей из разных стран.

Глава государства подчеркнул, что программа фестиваля насыщенна и разнообразна. Гости смогут посетить концерты классической, современной и народной музыки, театральные премьеры, принять участие в вокальных конкурсах, различных выставках и презентациях.

"Особое внимание традиционно будет уделено юной аудитории. Часть фестивальных мероприятий проводится под эгидой Союзного государства – в ознаменование 30-летия запуска интеграционных процессов между Россией и Белоруссией", - добавил российский лидер.