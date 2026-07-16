Путин поздравил строителей с профессиональным праздником

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин поздравил всех строителей России с профессиональным праздником.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил всех строителей России с профессиональным праздником.
Глава государства в четверг провел в Кремле встречу с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. Он доложил президенту о выполнении в целом всех базовых планов и задач, поставленных перед строительной отраслью, и выразил надежду на их выполнение и в этом году. Хуснуллин отметил, что это позволит "провести нормально День строителя".
“Я строителей всех поздравляю с этим праздником”, - подчеркнул сказал Путин.
День строителя в России отмечают во второе воскресенье августа - в этом году он выпадает на 9 августа.