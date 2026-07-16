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Путин поздравил строителей с профессиональным праздником - РИА Новости, 16.07.2026
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15:54 16.07.2026

Путин поздравил строителей с профессиональным праздником

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин поздравил всех строителей России с профессиональным праздником.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил всех строителей России с профессиональным праздником.
Глава государства в четверг провел в Кремле встречу с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. Он доложил президенту о выполнении в целом всех базовых планов и задач, поставленных перед строительной отраслью, и выразил надежду на их выполнение и в этом году. Хуснуллин отметил, что это позволит "провести нормально День строителя".
“Я строителей всех поздравляю с этим праздником”, - подчеркнул сказал Путин.
День строителя в России отмечают во второе воскресенье августа - в этом году он выпадает на 9 августа.
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