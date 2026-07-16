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Путин уточнил у Хуснуллина, когда трасса М-12 дойдет до Тюмени - РИА Новости, 16.07.2026
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15:26 16.07.2026
Путин уточнил у Хуснуллина, когда трасса М-12 дойдет до Тюмени

Путин уточнил у Хуснуллина, когда трасса М-12 "Восток" дойдет до Тюмени

© Фото : Пресс-служба президента РоссииВладимир Путин на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным
Владимир Путин на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : Пресс-служба президента России
Владимир Путин на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, на которой обсуждались результаты работы строительной отрасли.
  • Он уточнил, когда трасса М-12 "Восток" дойдет до Тюмени.
  • Хуснуллин сообщил, что работы планируют завершить к концу года.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уточнил у вице-премьера Марата Хуснуллина, когда трасса М-12 "Восток" дойдет до Тюмени.
Глава государства в четверг провел в Кремле встречу с Хуснуллиным. Вице-премьер доложил президенту об основных результатах работы строительной отрасли, в том числе в части дорожного строительства.
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Хуснуллин отметил хорошие темпы работ, уточнив, что и ремонт, и создание новых дорог идут планово. По его словам, власти рассчитывают в этом году открыть трассу до Тюмени, сейчас продолжается строительство автомобильных обходов Тюмени, Омска, Новосибирска.
"Когда примерно до Тюмени дойдете?" - поинтересовался Путин.
Вице-премьер сообщил, что работы планируют завершить к концу года.
"Декабрь. Пока идем по графику, у нас все шансы есть", - сказал Хуснуллин.
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