Путин уточнил у Хуснуллина, когда трасса М-12 дойдет до Тюмени

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уточнил у вице-премьера Марата Хуснуллина, когда трасса М-12 "Восток" дойдет до Тюмени.

Вице-премьер сообщил, что работы планируют завершить к концу года.

"Декабрь. Пока идем по графику, у нас все шансы есть", - сказал Хуснуллин.