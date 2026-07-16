Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин назвал семейную ипотеку надежным инструментом.
- Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что она пользуется спросом среди россиян и имеет низкий процент просрочки по выплатам.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным назвал семейную ипотеку надежным инструментом.
Хуснуллин в ходе беседы с главой государства отметил значение беспрецедентной поддержки по ипотеке для строительства жилья в России. По словам вице-премьера, семейная ипотека пользуется спросом среди россиян, население гарантированно осуществляет выплаты.
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"Это самый надежный инструмент. Доля просрочки, по-моему, процент где-то, не больше", - сказал Путин.
"Даже чуть меньше, один процент. По сравнению с другими – самый надежный инструмент", - ответил Хуснуллин.
Встреча Путина и Хуснуллина прошла в Кремле. Вице-премьер доложил об основных результатах работы строительной отрасли. В частности, речь шла об объемах ввода нового многоквартирного жилья, благоустройстве территорий и дорожном строительстве.
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