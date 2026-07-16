Путин назвал семейную ипотеку надежным инструментом

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным назвал семейную ипотеку надежным инструментом.

"Это самый надежный инструмент. Доля просрочки, по-моему, процент где-то, не больше", - сказал Путин.

Встреча Путина и Хуснуллина прошла в Кремле. Вице-премьер доложил об основных результатах работы строительной отрасли. В частности, речь шла об объемах ввода нового многоквартирного жилья, благоустройстве территорий и дорожном строительстве.