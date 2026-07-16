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Путин в четверг встретится с Хуснуллиным - РИА Новости, 16.07.2026
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12:46 16.07.2026
Путин в четверг встретится с Хуснуллиным

Песков: Путин в четверг встретится с Хуснуллиным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин встретится с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.
  • Совещание будет обзорным и затронет все аспекты развития строительной отрасли.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретится с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин сегодня встретится с Хуснуллиным, с вице-премьером, который курирует системообразующую отрасль строительства в нашей стране", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что совещание будет обзорным и затронет все аспекты развития строительной отрасли.
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