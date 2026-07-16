Путин в четверг встретится с Хуснуллиным

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретится с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что совещание будет обзорным и затронет все аспекты развития строительной отрасли.