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Россияне должны получать купленные дома и квартиры вовремя, заявил Путин - РИА Новости, 16.07.2026
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14:57 16.07.2026 (обновлено: 16:07 16.07.2026)
Россияне должны получать купленные дома и квартиры вовремя, заявил Путин

Путин: россияне должны получать купленные дома и квартиры вовремя

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил на встрече с Хуснуллиным, что россияне должны получать купленные дома и квартиры вовремя и высокого качества.
  • Также он отметил надежность семейной ипотеки как инструмента поддержки.
  • Сейчас в стране вводят более 100 миллионов квадратных метров жилья в год, рассказал Хуснуллин.
  • Россияне ежегодно вкладывают в эту сферу 16 триллионов рублей.
  • Возведение трассы М-12 "Восток" до Тюмени идет по графику, открытие запланировано на декабрь.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россияне должны получать купленные дома и квартиры вовремя, заявил Владимир Путин на встрече с Маратом Хуснуллиным.
По словам вице-премьера, правительство делает все, чтобы россиянам передали жилье, за которое они заплатили.
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"И вовремя. Нужного качества", — подчеркнул Путин.
Президент также отметил надежность семейной ипотеки как инструмента поддержки.
Со своей стороны, Хуснуллин рассказал, что по мере снижения ключевой ставки россияне активнее вкладываются в недвижимость. Власти принимают меры, чтобы нарастить темпы строительства, в том числе в новых регионах. Сейчас в стране вводят более 100 миллионов квадратных метров жилья в год. Граждане ежегодно вкладывают в эту сферу 16 триллионов рублей.
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Говоря о дорожном строительстве, вице-премьер заявил, что возведение скоростной трассы М-12 "Восток" до Тюмени идет по графику, открытие запланировано на декабрь.
Хуснуллин добавил, что сегодня строительная отрасль со смежными сферами дает более 20% ВВП, а по уровню налоговых отчислений в бюджет — 16,7%. Также строители успешно реализуют планы по развитию 2160 опорных населенных пунктов.
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