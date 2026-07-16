Россияне должны получать купленные дома и квартиры вовремя, заявил Путин

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Краткий пересказ от РИА ИИ Путин заявил на встрече с Хуснуллиным, что россияне должны получать купленные дома и квартиры вовремя и высокого качества.

Также он отметил надежность семейной ипотеки как инструмента поддержки.

Сейчас в стране вводят более 100 миллионов квадратных метров жилья в год, рассказал Хуснуллин.

Россияне ежегодно вкладывают в эту сферу 16 триллионов рублей.

Возведение трассы М-12 "Восток" до Тюмени идет по графику, открытие запланировано на декабрь.

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россияне должны получать купленные дома и квартиры вовремя, заявил Владимир Путин на Россияне должны получать купленные дома и квартиры вовремя, заявил Владимир Путин на встрече с Маратом Хуснуллиным.

По словам вице-премьера, правительство делает все, чтобы россиянам передали жилье, за которое они заплатили.

« "И вовремя. Нужного качества", — подчеркнул Путин.

Президент также отметил надежность семейной ипотеки как инструмента поддержки.

Со своей стороны, Хуснуллин рассказал, что по мере снижения ключевой ставки россияне активнее вкладываются в недвижимость. Власти принимают меры, чтобы нарастить темпы строительства, в том числе в новых регионах. Сейчас в стране вводят более 100 миллионов квадратных метров жилья в год. Граждане ежегодно вкладывают в эту сферу 16 триллионов рублей.

Говоря о дорожном строительстве, вице-премьер заявил, что возведение скоростной трассы М-12 "Восток" до Тюмени идет по графику, открытие запланировано на декабрь.