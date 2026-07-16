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Приставы принудительно взыскивают с рэпера Птахи 15,6 тысячи рублей долга - РИА Новости, 16.07.2026
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14:50 16.07.2026
Приставы принудительно взыскивают с рэпера Птахи 15,6 тысячи рублей долга

Приставы взыскивают с рэпера Птахи 15,6 тысячи рублей долга

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРэпер Птаха (Давид Нуриев)
Рэпер Птаха (Давид Нуриев) - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Рэпер Птаха (Давид Нуриев). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Приставы принудительно взыскивают с рэпера Птахи (Давид Нуриев) 15,6 тысячи рублей долга за неуплату штрафов за парковку в Москве.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Приставы принудительно взыскивают с рэпера Птахи (настоящее имя - Давид Нуриев) 15,6 тысячи рублей долга, следует из материалов судебных приставов и судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно судебным документам, Нуриев не выплатил вовремя два штрафа за неуплату парковки в Москве, после чего суд постановил удвоить их. А в связи с тем, что Нуриев не выплатил и новые штрафы добровольно, суд выдал исполнительные листы, по которым приставами 6 мая и 10 июня на Нуриева были возбуждены два исполнительных производства, следует из материалов приставов.
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В четверг Никулинский суд Москвы оштрафовал Нуриева на 80 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в треках "Не поздно", "Не могу" и "Монолог", размещенных в соцсети "ВКонтакте". Защита планирует обжаловать штраф.
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