Приставы принудительно взыскивают с рэпера Птахи 15,6 тысячи рублей долга

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Приставы принудительно взыскивают с рэпера Птахи (Давид Нуриев) 15,6 тысячи рублей долга за неуплату штрафов за парковку в Москве.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Приставы принудительно взыскивают с рэпера Птахи (настоящее имя - Давид Нуриев) 15,6 тысячи рублей долга, следует из материалов судебных приставов и судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно судебным документам, Нуриев не выплатил вовремя два штрафа за неуплату парковки в Москве, после чего суд постановил удвоить их. А в связи с тем, что Нуриев не выплатил и новые штрафы добровольно, суд выдал исполнительные листы, по которым приставами 6 мая и 10 июня на Нуриева были возбуждены два исполнительных производства, следует из материалов приставов.
Суд взыскал 23 миллиона рублей с "Вкусно — и точка"
14 июля, 13:10
С Нуриева принудительно взыскивают в общей сложности 12,53 тысячи рублей "задолженностей по исполнительным документам" с исполнительскими сборами на 3,077 тысячи рублей.
В четверг Никулинский суд Москвы оштрафовал Нуриева на 80 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в треках "Не поздно", "Не могу" и "Монолог", размещенных в соцсети "ВКонтакте". Защита планирует обжаловать штраф.