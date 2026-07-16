Краткий пересказ от РИА ИИ Приставы принудительно взыскивают с рэпера Птахи (Давид Нуриев) 15,6 тысячи рублей долга за неуплату штрафов за парковку в Москве.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Приставы принудительно взыскивают с рэпера Птахи (настоящее имя - Давид Нуриев) 15,6 тысячи рублей долга, следует из материалов судебных приставов и судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно судебным документам, Нуриев не выплатил вовремя два штрафа за неуплату парковки в Москве , после чего суд постановил удвоить их. А в связи с тем, что Нуриев не выплатил и новые штрафы добровольно, суд выдал исполнительные листы, по которым приставами 6 мая и 10 июня на Нуриева были возбуждены два исполнительных производства, следует из материалов приставов.

С Нуриева принудительно взыскивают в общей сложности 12,53 тысячи рублей "задолженностей по исполнительным документам" с исполнительскими сборами на 3,077 тысячи рублей.