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Рэпер Птаха заявил, что его оштрафовали за пиратские версии треков - РИА Новости, 16.07.2026
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14:08 16.07.2026
Рэпер Птаха заявил, что его оштрафовали за пиратские версии треков

Рэпер Птаха заявил, что его оштрафовали за треки, на которые у него нет прав

© АГН "Москва" / Сергей КиселевРэп-исполнитель Птаха (Давид Нуриев)
Рэп-исполнитель Птаха (Давид Нуриев) - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Рэп-исполнитель Птаха (Давид Нуриев). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рэпер Птаха (Давид Нуриев) оштрафован на 80 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в треках «Не поздно», «Не могу» и «Монолог».
  • По словам рэпера, он не обладает авторскими правами на эти треки и не имеет отношения к группе, в которой композиции размещались.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Рэпер Птаха (Давид Нуриев) заявил РИА Новости, что административный протокол на него был составлен за "пиратские версии" треков.
В четверг Никулинский суд Москвы оштрафовал Нуриева на 80 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в треках "Не поздно", "Не могу" и "Монолог", размещенных в группе "Птаха aka Зануда" в соцсети "ВКонтакте". Защита планирует обжаловать штраф.
"У меня лично нет прав на эти треки, их распространением занимается компания-правообладатель… я звонил им… они сказали, что это пиратские версии… Я лично свои права продал", - сообщил репер.
В ходе заседания Нуриев неоднократно подчеркивал, что не обладает авторскими правами и не получает за них деньги. По его словам, он также не имеет отношения к группе, в которой композиции размещались.
Рэпер Птаха (Давид Нуриев) у Никулинского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Суд оштрафовал рэпера Птаху за пропаганду наркотиков через интернет
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МоскваДавид Нуриев
 
 
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