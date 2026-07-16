Рэпер Птаха заявил, что его оштрафовали за пиратские версии треков

Краткий пересказ от РИА ИИ Рэпер Птаха (Давид Нуриев) оштрафован на 80 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в треках «Не поздно», «Не могу» и «Монолог».

По словам рэпера, он не обладает авторскими правами на эти треки и не имеет отношения к группе, в которой композиции размещались.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Рэпер Птаха (Давид Нуриев) заявил РИА Новости, что административный протокол на него был составлен за "пиратские версии" треков.

В четверг Никулинский суд Москвы оштрафовал Нуриева на 80 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в треках "Не поздно", "Не могу" и "Монолог", размещенных в группе "Птаха aka Зануда" в соцсети "ВКонтакте". Защита планирует обжаловать штраф.

"У меня лично нет прав на эти треки, их распространением занимается компания-правообладатель… я звонил им… они сказали, что это пиратские версии… Я лично свои права продал", - сообщил репер.