Суд оштрафовал рэпера Птаху за пропаганду наркотиков через интернет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рэпера Птаху (Давида Нуриева) признали виновным в пропаганде наркотических и психотропных веществ через интернет.
- Он оштрафован на 80 тысяч рублей.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Никулинский суд Москвы оштрафовал рэпера Птаху (Давида Нуриева) на 80 тысяч рублей за пропаганду наркотиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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"Признать виновным… назначить наказание в виде административного штрафа в размере 80 тысяч рублей", - огласил решение судья.
Как следует из материалов дела, оглашенных в суде, в группе "ВКонтакте" "Птаха aka Зануда" находились музыкальные произведения "Не поздно", "Не могу" и "Монолог", в которых правоохранительные органы обнаружили положительную оценку наркотикам.
Рэпер на заседании заявил, что не признает вину в нарушении, и просил прекратить производство по делу. Он также сообщил, что, хоть и является автором указанных в протоколе треках, не размещал их во "ВКонтакте".
Кроме того, в ходе рассмотрения защита рэпера указывала на неточности в экспертизе и просила вернуть дело в административный орган на новое рассмотрение, однако суд ей отказал.
В ходе заседания Нуриев и его защита неоднократно подчеркивали наличие у рэпера наград за добровольческую деятельность, музыкант заявил, что помогает детям и бойцам в зоне СВО в ДНР.