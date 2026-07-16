Суд оштрафовал рэпера Птаху за пропаганду наркотиков через интернет

Краткий пересказ от РИА ИИ Рэпера Птаху (Давида Нуриева) признали виновным в пропаганде наркотических и психотропных веществ через интернет.

Он оштрафован на 80 тысяч рублей.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Никулинский суд Москвы оштрафовал рэпера Птаху (Давида Нуриева) на 80 тысяч рублей за пропаганду наркотиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В четверг Никулинский суд рассмотрел административный протокол на Нуриева за пропаганду наркотических и психотропных веществ через интернет (часть 3 статьи 6.13 КоАП РФ ).

« "Признать виновным… назначить наказание в виде административного штрафа в размере 80 тысяч рублей", - огласил решение судья.

Как следует из материалов дела, оглашенных в суде, в группе "ВКонтакте" "Птаха aka Зануда" находились музыкальные произведения "Не поздно", "Не могу" и "Монолог", в которых правоохранительные органы обнаружили положительную оценку наркотикам.

Рэпер на заседании заявил, что не признает вину в нарушении, и просил прекратить производство по делу. Он также сообщил, что, хоть и является автором указанных в протоколе треках, не размещал их во "ВКонтакте".

Кроме того, в ходе рассмотрения защита рэпера указывала на неточности в экспертизе и просила вернуть дело в административный орган на новое рассмотрение, однако суд ей отказал.