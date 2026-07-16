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Боевику "Азова"*, воевавшему в ДНР, дали 19,5 года колонии - РИА Новости, 16.07.2026
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14:14 16.07.2026 (обновлено: 14:55 16.07.2026)
Боевику "Азова"*, воевавшему в ДНР, дали 19,5 года колонии

Воевавшего в ДНР против России боевика "Азова" приговорили к 19,5 года колонии

© Фото : Следком/MAXСергей Тимошев
Сергей Тимошев - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : Следком/MAX
Сергей Тимошев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинец Сергей Тимошев получил 19,5 года колонии за участие в боевых действиях в ДНР против России.
  • Тимошев добровольно вступил в отряд "Азов"* в марте 2020 года и принимал активное участие в боевых действиях на территории ДНР.
  • Вина Тимошева подтверждена показаниями свидетелей и его признаниями.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Военнослужащий полка "Азов"*, украинец Сергей Тимошев приговорен к 19,5 года колонии за участие в боевых действиях в ДНР против России, сообщил Следственный комитет РФ.
«
"Гражданин Украины Тимошев в марте 2020 года добровольно вступил в отдельный отряд специального назначения "Азов"*... принимал активное участие в боевых действиях на территории Донецкой Народной Республики. Приговором суда Тимошеву назначено наказание в виде 19 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении СК РФ в канале на платформе "Макс".
Установлено, что с апреля 2020 по май 2020 года Тимошев прошел обучение и впоследствии воевал в составе "Азова"* в ДНР.
Украинца признали виновным в участии и обучении в террористическом сообществе в целях осуществления террористической деятельности, уточнили в СК.
Добавляется, что вина боевика подтверждена, среди прочего, показаниями свидетелей и его признаниями.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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