Боевику "Азова"*, воевавшему в ДНР, дали 19,5 года колонии

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинец Сергей Тимошев получил 19,5 года колонии за участие в боевых действиях в ДНР против России.

Тимошев добровольно вступил в отряд "Азов"* в марте 2020 года и принимал активное участие в боевых действиях на территории ДНР.

Вина Тимошева подтверждена показаниями свидетелей и его признаниями.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Военнослужащий полка "Азов"*, украинец Сергей Тимошев приговорен к 19,5 года колонии за участие в боевых действиях в ДНР против России, сообщил Следственный комитет РФ.

« "Гражданин Украины Тимошев в марте 2020 года добровольно вступил в отдельный отряд специального назначения "Азов"*... принимал активное участие в боевых действиях на территории Донецкой Народной Республики. Приговором суда Тимошеву назначено наказание в виде 19 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении СК РФ в канале на платформе " Макс ".

Установлено, что с апреля 2020 по май 2020 года Тимошев прошел обучение и впоследствии воевал в составе "Азова"* в ДНР.

Украинца признали виновным в участии и обучении в террористическом сообществе в целях осуществления террористической деятельности, уточнили в СК.

Добавляется, что вина боевика подтверждена, среди прочего, показаниями свидетелей и его признаниями.