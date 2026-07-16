Жителю Запорожской области вынесли приговор за работу на Киев

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Запорожской области получил 13 лет в колонии за работу на военную разведку Украины и публичные призывы к экстремистской деятельности.

Осужденный передавал сведения о передвижении личного состава и военной техники ВС РФ, а также размещал в соцсетях призывы к убийству военнослужащих и граждан России.

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Житель Запорожской области осужден на 13 лет за работу на военную разведку Украины и публичные призывы к экстремистской деятельности, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ.

По данным ведомства, осужденный передавал главному управлению разведки министерства обороны Украины сведения о передвижении личного состава и военной техники ВС РФ. Завербован он был своим знакомым, который покинул Мелитополь с началом СВО.

"Приговором Запорожского областного суда по статье 276 УК России (шпионаж), части 2 статьи 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети интернет) ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении ведомства.

Осужденный признал вину. Приговор в законную силу не вступил.

Как уточняется на сайте Запорожского облсуда, житель Мелитополя 1986 года рождения связался со своим знакомым, который выехал на подконтрольную Украине территорию, чтобы вступить в ряды ВСУ. Мужчина предложил свою помощь, сообщив что может собирать и отправлять координаты расположения военной техники и личного состава ВС РФ в Запорожской области.

До августа 2024 года он по заданию представителя спецслужб ВСУ отправлял эти сведения, "понимая, что по отправленным им координатам вооруженными силами Украины могут быть нанесены артиллерийские и ракетно-бомбовые удары", отметили в суде. Кроме того, фигурант регулярно размещал в проукраинских группах в соцсетях "призывы к убийству военнослужащих армии РФ и граждан России".