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Жителю Запорожской области вынесли приговор за работу на Киев - РИА Новости, 16.07.2026
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12:43 16.07.2026
Жителю Запорожской области вынесли приговор за работу на Киев

Житель Мелитополя получил 13 лет колонии за работу на военную разведку Украины

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Запорожской области получил 13 лет в колонии за работу на военную разведку Украины и публичные призывы к экстремистской деятельности.
  • Осужденный передавал сведения о передвижении личного состава и военной техники ВС РФ, а также размещал в соцсетях призывы к убийству военнослужащих и граждан России.
СЕВАСТОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Житель Запорожской области осужден на 13 лет за работу на военную разведку Украины и публичные призывы к экстремистской деятельности, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ.
По данным ведомства, осужденный передавал главному управлению разведки министерства обороны Украины сведения о передвижении личного состава и военной техники ВС РФ. Завербован он был своим знакомым, который покинул Мелитополь с началом СВО.
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"Приговором Запорожского областного суда по статье 276 УК России (шпионаж), части 2 статьи 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети интернет) ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении ведомства.
Осужденный признал вину. Приговор в законную силу не вступил.
Как уточняется на сайте Запорожского облсуда, житель Мелитополя 1986 года рождения связался со своим знакомым, который выехал на подконтрольную Украине территорию, чтобы вступить в ряды ВСУ. Мужчина предложил свою помощь, сообщив что может собирать и отправлять координаты расположения военной техники и личного состава ВС РФ в Запорожской области.
До августа 2024 года он по заданию представителя спецслужб ВСУ отправлял эти сведения, "понимая, что по отправленным им координатам вооруженными силами Украины могут быть нанесены артиллерийские и ракетно-бомбовые удары", отметили в суде. Кроме того, фигурант регулярно размещал в проукраинских группах в соцсетях "призывы к убийству военнослужащих армии РФ и граждан России".
"В марте 2024 года он вступил в гражданство РФ, чтобы свободно передвигаться по территории Запорожской и Херсонской областей, а также получать социальное обеспечение, положенное всем гражданам России", - добавили в суде.
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