Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Румынии Никушор Дан считает, что вопрос стоимости военной помощи Украине должен оставаться тайной.
- "Хельсинкский комитет" APADOR-CH обратился к властям Румынии с просьбой опубликовать информацию об объемах и стоимости военной помощи Украине, но получил отказ.
- Суд Бухареста обязал румынский кабмин рассекретить информацию о военной помощи Украине, несмотря на возражения президента.
КИШИНЕВ, 16 июл - РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан считает, что вопрос стоимости военной помощи, которая была оказана Украине, должен оставаться тайной, вопреки решению суда, обвязавшего власти рассекретить информацию.
Ассоциация защиты прав человека в Румынии "Хельсинкский комитет" APADOR-CH в июне 2025 года организация обратилась к властям с просьбой опубликовать информацию об объемах и стоимости военной помощи Украине. После отказа властей предоставить данные под предлогом того, что они засекречены, организация обратилась в суд, 14 июля суд Бухареста обязал кабмин рассекретить информацию.
"Помощь, которую Румыния или другие государства оказывали Украине, иногда представляла собой денежную помощь, а иногда - помощь в виде техники. Когда страна забирает часть своей военной техники и перебрасывает ее в другое место, иногда лучше, чтобы это оставалось военной тайной", - заявил Дан журналистам, отвечая на вопрос, будет ли рассекречена информация.
Ранее официальные лица Румынии признавали, что Бухарест оказывает военную помощь Украине, не вдаваясь в детали о тратах, объемах помощи, а также конкретных видах амуниции или вооружения, которые получает Киев.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.