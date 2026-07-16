Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Румынии Никушор Дан считает, что вопрос стоимости военной помощи Украине должен оставаться тайной.

"Хельсинкский комитет" APADOR-CH обратился к властям Румынии с просьбой опубликовать информацию об объемах и стоимости военной помощи Украине, но получил отказ.

Суд Бухареста обязал румынский кабмин рассекретить информацию о военной помощи Украине, несмотря на возражения президента.

КИШИНЕВ, 16 июл - РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан считает, что вопрос стоимости военной помощи, которая была оказана Украине, должен оставаться тайной, вопреки решению суда, обвязавшего власти рассекретить информацию.

Ассоциация защиты прав человека в Румынии "Хельсинкский комитет" APADOR-CH в июне 2025 года организация обратилась к властям с просьбой опубликовать информацию об объемах и стоимости военной помощи Украине . После отказа властей предоставить данные под предлогом того, что они засекречены, организация обратилась в суд, 14 июля суд Бухареста обязал кабмин рассекретить информацию.

"Помощь, которую Румыния или другие государства оказывали Украине, иногда представляла собой денежную помощь, а иногда - помощь в виде техники. Когда страна забирает часть своей военной техники и перебрасывает ее в другое место, иногда лучше, чтобы это оставалось военной тайной", - заявил Дан журналистам, отвечая на вопрос, будет ли рассекречена информация.

Ранее официальные лица Румынии признавали, что Бухарест оказывает военную помощь Украине, не вдаваясь в детали о тратах, объемах помощи, а также конкретных видах амуниции или вооружения, которые получает Киев.