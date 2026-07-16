Политика давления США на Иран больше не работает, заявил иранский посол

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол Ирана в Туркмении заявил, что политика "максимального давления" и экономические санкции США утратили свою силу и больше не способны принудить Иран к уступкам.

По словам дипломата, выход США из СВПД и нарушенные обещания заложили основу для глубокого кризиса недоверия.

Он подчеркнул, что США должны принять новые геополитические реалии и вернуться к дипломатическому диалогу с Ираном.

АШХАБАД, 16 июл – РИА Новости. Политика "максимального давления" и экономические санкции США полностью утратили свою силу и больше не способны принудить Иран к уступкам, заявил посол исламской республики в Туркмении Али Моджтаба Рузбехани.

"Главный корень нынешнего кризиса и тупика, в котором оказался Вашингтон, кроется в историческом и одностороннем нарушении обязательств (президента США - ред.) Дональда Трампа, который неоднократно срывал переговорный процесс и нарушил существующие меморандумы о взаимопонимании и другие соглашения, достигнутые с Ираном", – написал дипломат в статье, которая имеется в распоряжении РИА Новости.

По его словам, выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и череда нарушенных Вашингтоном обещаний заложили основу для глубокого кризиса недоверия, что подтолкнуло американскую сторону к использованию методов, которые сегодня полностью утратили свою силу.

"Провальная политика "максимального давления" и несправедливые экономические санкции больше не способны принудить Иран к уступкам", – подчеркнул дипломат.

Рузбехани отметил, что рычаги давления на Иран исчерпаны, а Тегеран на практике доказал способность защитить территориальную целостность и национальный суверенитет. По его словам, США подошли к концу эпохи одностороннего диктата и им придется смириться с новыми геополитическими реалиями региона.

Дипломат добавил, что "раскаленный шар" Ормузского пролива уже серьезно обжег руки Вашингтону, и политическая мудрость требует от Белого дома как можно скорее прекратить эти "бесполезные и дорогостоящие авантюры".