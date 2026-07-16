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Политика давления США на Иран больше не работает, заявил иранский посол - РИА Новости, 16.07.2026
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11:22 16.07.2026
Политика давления США на Иран больше не работает, заявил иранский посол

Посол Рузбехани: санкции США больше не способны принудить Иран к уступкам

© REUTERS / Morteza NikoubazlВоеннослужащий в Тегеране
Военнослужащий в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© REUTERS / Morteza Nikoubazl
Военнослужащий в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол Ирана в Туркмении заявил, что политика "максимального давления" и экономические санкции США утратили свою силу и больше не способны принудить Иран к уступкам.
  • По словам дипломата, выход США из СВПД и нарушенные обещания заложили основу для глубокого кризиса недоверия.
  • Он подчеркнул, что США должны принять новые геополитические реалии и вернуться к дипломатическому диалогу с Ираном.
АШХАБАД, 16 июл – РИА Новости. Политика "максимального давления" и экономические санкции США полностью утратили свою силу и больше не способны принудить Иран к уступкам, заявил посол исламской республики в Туркмении Али Моджтаба Рузбехани.
"Главный корень нынешнего кризиса и тупика, в котором оказался Вашингтон, кроется в историческом и одностороннем нарушении обязательств (президента США - ред.) Дональда Трампа, который неоднократно срывал переговорный процесс и нарушил существующие меморандумы о взаимопонимании и другие соглашения, достигнутые с Ираном", – написал дипломат в статье, которая имеется в распоряжении РИА Новости.
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По его словам, выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и череда нарушенных Вашингтоном обещаний заложили основу для глубокого кризиса недоверия, что подтолкнуло американскую сторону к использованию методов, которые сегодня полностью утратили свою силу.
"Провальная политика "максимального давления" и несправедливые экономические санкции больше не способны принудить Иран к уступкам", – подчеркнул дипломат.
Рузбехани отметил, что рычаги давления на Иран исчерпаны, а Тегеран на практике доказал способность защитить территориальную целостность и национальный суверенитет. По его словам, США подошли к концу эпохи одностороннего диктата и им придется смириться с новыми геополитическими реалиями региона.
Дипломат добавил, что "раскаленный шар" Ормузского пролива уже серьезно обжег руки Вашингтону, и политическая мудрость требует от Белого дома как можно скорее прекратить эти "бесполезные и дорогостоящие авантюры".
"В конечном счете, для безопасного выхода из этого рукотворного кризиса у США не остается иного выбора, кроме как вернуться за стол переговоров и принять рамки уважительного дипломатического диалога с Ираном", – заключил посол.
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