Политика давления США на Иран больше не работает, заявил иранский посол

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол Ирана в Туркмении заявил, что политика "максимального давления" и экономические санкции США утратили свою силу и больше не способны принудить Иран к уступкам.
- По словам дипломата, выход США из СВПД и нарушенные обещания заложили основу для глубокого кризиса недоверия.
- Он подчеркнул, что США должны принять новые геополитические реалии и вернуться к дипломатическому диалогу с Ираном.
АШХАБАД, 16 июл – РИА Новости. Политика "максимального давления" и экономические санкции США полностью утратили свою силу и больше не способны принудить Иран к уступкам, заявил посол исламской республики в Туркмении Али Моджтаба Рузбехани.
"Главный корень нынешнего кризиса и тупика, в котором оказался Вашингтон, кроется в историческом и одностороннем нарушении обязательств (президента США - ред.) Дональда Трампа, который неоднократно срывал переговорный процесс и нарушил существующие меморандумы о взаимопонимании и другие соглашения, достигнутые с Ираном", – написал дипломат в статье, которая имеется в распоряжении РИА Новости.
По его словам, выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и череда нарушенных Вашингтоном обещаний заложили основу для глубокого кризиса недоверия, что подтолкнуло американскую сторону к использованию методов, которые сегодня полностью утратили свою силу.
"Провальная политика "максимального давления" и несправедливые экономические санкции больше не способны принудить Иран к уступкам", – подчеркнул дипломат.
Рузбехани отметил, что рычаги давления на Иран исчерпаны, а Тегеран на практике доказал способность защитить территориальную целостность и национальный суверенитет. По его словам, США подошли к концу эпохи одностороннего диктата и им придется смириться с новыми геополитическими реалиями региона.
Дипломат добавил, что "раскаленный шар" Ормузского пролива уже серьезно обжег руки Вашингтону, и политическая мудрость требует от Белого дома как можно скорее прекратить эти "бесполезные и дорогостоящие авантюры".
"В конечном счете, для безопасного выхода из этого рукотворного кризиса у США не остается иного выбора, кроме как вернуться за стол переговоров и принять рамки уважительного дипломатического диалога с Ираном", – заключил посол.