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Зампред Сбера Попов назвал способы снижения издержек для малого бизнеса - РИА Новости, 16.07.2026
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18:14 16.07.2026 (обновлено: 18:23 16.07.2026)
Зампред Сбера Попов назвал способы снижения издержек для малого бизнеса

Зампред Сбера Попов: Предприниматели могут повысить эффективность, внедрив ИИ

© Фото : СбербанкЗаместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов
Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : Сбербанк
Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Внедрение цифровых технологий, коллаборации, возврат части НДС по эквайрингу и ряд других стратегий могут помочь малым и средним предпринимателям снизить издержки, считает зампредправления Сбера Анатолий Попов.
В интервью РБК Татарстан Попов отметил, что малый бизнес по примеру крупных компаний может повышать эффективность, прежде всего, за счет внедрения цифровых технологий. В лидерах по ИИ пока крупные компании численностью свыше 250 человек – в них, по данным Сбер2В Аналитики, доля внедрения превышает 50%. "В малом бизнесе – 35%, но здесь и наибольший потенциал. Те, кто первыми системно внедрят ИИ, снимут сливки и обеспечат себе конкурентное преимущество", - пояснил Попов.
Попов также напомнил о банковской программе возмещения НДС по эквайрингу для ИП, малого и среднего бизнеса. За последние полгода деньги в рамках программы получили более 173 тысяч предпринимателей по всей стране.
В числе других стратегий, которые, по данным исследования Сбера, выбирает бизнес, Попов назвал совмещение предпринимателями своего дела и работы по найму.
"Это актуально для 51% начинающих предпринимателей, 37% молодых бизнесменов и 41% тех, кто ведет свое дело дольше трех лет. В новой парадигме бизнес становится не заменой найму, а дополнением к нему. Можно проверить идею, увеличить доход и сохранить стабильность. Но, конечно, интенсивность труда растет. Все непросто", - сказал он.
Еще одной стратегией является наращивание горизонтальных связей. Так, более четверти предпринимателей в первом квартале 2026 года использовали коллаборации. "Делать общие проекты, а не работать в одиночку оказалось более выгодным. Это особенно заметно в производстве и сфере услуг", - отметил топ-менеджер.
 
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