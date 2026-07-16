Зампред Сбера Попов назвал способы снижения издержек для малого бизнеса

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Внедрение цифровых технологий, коллаборации, возврат части НДС по эквайрингу и ряд других стратегий могут помочь малым и средним предпринимателям снизить издержки, считает зампредправления Сбера Анатолий Попов.

В интервью РБК Татарстан Попов отметил, что малый бизнес по примеру крупных компаний может повышать эффективность, прежде всего, за счет внедрения цифровых технологий. В лидерах по ИИ пока крупные компании численностью свыше 250 человек – в них, по данным Сбер2В Аналитики, доля внедрения превышает 50%. "В малом бизнесе – 35%, но здесь и наибольший потенциал. Те, кто первыми системно внедрят ИИ, снимут сливки и обеспечат себе конкурентное преимущество", - пояснил Попов.

Попов также напомнил о банковской программе возмещения НДС по эквайрингу для ИП, малого и среднего бизнеса. За последние полгода деньги в рамках программы получили более 173 тысяч предпринимателей по всей стране.

В числе других стратегий, которые, по данным исследования Сбера, выбирает бизнес, Попов назвал совмещение предпринимателями своего дела и работы по найму.

"Это актуально для 51% начинающих предпринимателей, 37% молодых бизнесменов и 41% тех, кто ведет свое дело дольше трех лет. В новой парадигме бизнес становится не заменой найму, а дополнением к нему. Можно проверить идею, увеличить доход и сохранить стабильность. Но, конечно, интенсивность труда растет. Все непросто", - сказал он.