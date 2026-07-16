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Постпред России при ОБСЕ рассказал, на что делают ставку ЕС и НАТО - РИА Новости, 16.07.2026
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14:17 16.07.2026
Постпред России при ОБСЕ рассказал, на что делают ставку ЕС и НАТО

Полянский: ЕС и НАТО делают ставку на то, чтобы руками украинцев измотать Россию

© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕПостоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕ
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Полянский заявил, что ЕС и НАТО делают ставку на то, чтобы ослабить Россию руками украинцев.
  • Он указал на многочисленные подтверждения ведущейся НАТО и Европейским союзом гибридной войны против России.
  • По словам Полянского, заявления и действия некоторых европейских политиков не способствуют миру на Украине и на континенте в целом.
ВЕНА, 16 июл - РИА Новости. ЕС и НАТО делают ставку на то, чтобы руками украинцев измотать и ослабить Россию, заявил постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский.
Дипломат указал на то, что есть множество подтверждений ведущейся НАТО и Европейским союзом гибридной войны против России. По словам Полянского, "европейская партия войны" всячески демонстрирует Москве, что не только не отказывается от своих планов, но и с каждым днем все более открыто заявляет о намерении нанести России стратегическое поражение и ставит крест на дипломатии.
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"Ставка делается на то, чтобы руками украинцев измотать и ослабить нашу страну, дотянуть до момента, когда Европа нарастит достаточные "военные мускулы", и затем добиться военного разгрома России и ее исчезновения как государства. Это не наши домыслы – это суть многочисленных публичных заявлений европейских политиков", - сказал Полянский на постсовете ОБСЕ в четверг. Заседание было закрыто для прессы. Текст выступления Полянского есть в распоряжении РИА Новости.
Как отметил постпред РФ, 27 июня президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия уже потерпела стратегическое поражение из-за движения Украины в ЕС и НАТО, расширения альянса и роста оборонных расходов Европы. "Вот до каких болезненных несбыточных фантазий может довести безудержная ненависть ко всему русскому, которой господин Стубб питается уже несколько лет", - пояснил российский дипломат.
Он добавил, что для любого незаангажированного эксперта очевидно, что заявления и действия Стубба, его коллег из Британии, Франции и Германии, а также других русофобов из стран Центральной и Восточной Европы, не имеют ничего общего со стремлением к прочному миру на Украине и на континенте в целом, к восстановлению доверия и возобновлению диалога.
"Выдвинутые при помощи подобного "коллективного творчества" вместе с Владимиром Зеленским в начале июля в Лондоне так называемые "условия справедливого мира" для Украины это – по сути, ультиматум ядерной державе", - заключил Полянский.
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