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ЕС считает убийства мирных россиян самообороной Киева, заявил Полянский - РИА Новости, 16.07.2026
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14:14 16.07.2026
ЕС считает убийства мирных россиян самообороной Киева, заявил Полянский

Полянский: ЕС считает убийства мирных в РФ "необходимой самообороной" Киева

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что европейские элиты квалифицируют убийства мирных жителей в России как «необходимую самооборону» Киева.
  • По словам Полянского, европейские элиты игнорируют проявления нацизма на Украине и не осуждают действия, направленные против русскоязычных граждан.
  • Полянский выразил мнение, что в Европе становится все меньше «трезвых голосов», которые способны противостоять русофобской и нацистской сущности некоторых европейских элит.
ВЕНА, 16 июл - РИА Новости. Европейские элиты квалифицируют хладнокровные убийства мирных жителей в России как "необходимую самооборону" Киева, заявил постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский.
"Все террористические атаки киевской власти, хладнокровное уничтожение женщин, детей и стариков в нашей стране квалифицируются ими как "необходимая самооборона". Становится очевидно, что русских в Европе готовы и хотят убивать, и не считают никакие действия в отношении них преступлением. Для этого Европа готова не только игнорировать поднимающий голову нацизм на Украине, но и "достать из нафталина" собственные нацистские наработки", - сказал он на постсовете ОБСЕ в четверг.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
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Вчера, 12:39
Заседание закрыто для прессы. Текст выступления Полянского есть в распоряжении РИА Новости.
"Попытки запрета русской культуры, российского спорта исходят именно от этой, все более обнажающейся русофобской и нацистской сущности европейских элит. В этом у нас не остается никаких сомнений", - добавил российский дипломат.
Он пояснил, что любые опирающиеся на факты мнения о том, что горячей фазе украинского кризиса предшествовали многолетние нарушения прав русскоязычных украинцев, махровый национализм и неонацизм, а также развязанная пришедшим к власти в ходе антиконституционного госпереворота режимом война против собственных граждан, с ходу квалифицируются правящими элитами Европы в качестве "российской пропаганды" и "тщательно вытравливаются и даже выжигаются" из какого-либо публичного дискурса.
"В Европе пока еще звучат трезвые голоса, но их становится все меньше, как это уже случалось в период прихода к власти нацистов в Германии в 1930-е годы", - заключил Полянский.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
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