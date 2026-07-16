ЕС считает убийства мирных россиян самообороной Киева, заявил Полянский

"Все террористические атаки киевской власти, хладнокровное уничтожение женщин, детей и стариков в нашей стране квалифицируются ими как "необходимая самооборона". Становится очевидно, что русских в Европе готовы и хотят убивать, и не считают никакие действия в отношении них преступлением. Для этого Европа готова не только игнорировать поднимающий голову нацизм на Украине, но и "достать из нафталина" собственные нацистские наработки", - сказал он на постсовете ОБСЕ в четверг.