В Польше поднимали истребители из-за российских самолетов, заявил глава МО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Польские истребители третий день подряд поднимались в воздух из-за полета над Балтикой российских самолетов.
- Во вторник был перехвачен российский самолет-разведчик Ил-20, а в понедельник — российские истребители Су-30.
- По заявлению министра национальной обороны Польши, в обоих случаях нарушения польского воздушного пространства не выявлено.
ВАРШАВА, 16 июл – РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польские истребители третий день подряд поднимались в воздух из-за полета над Балтикой российских самолетов, при этом они не нарушали польскую воздушную границу.
"Дежурная пара польских истребителей из Мальборка совершила перехват двух российских Су-30 над Балтикой. После завершения этой операции наши экипажи были перенаправлены на дополнительный перехват российского разведывательного самолета Ил-20, в 30-ти километрах Ястшембей гуры", - написал Косиняк-Камыш на платформе Х.
При этом он признал, что в обоих случаях "нарушения польского воздушного пространства не выявлено".
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.