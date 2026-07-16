В Польше поднимали истребители из-за российских самолетов, заявил глава МО

Краткий пересказ от РИА ИИ Польские истребители третий день подряд поднимались в воздух из-за полета над Балтикой российских самолетов.

Во вторник был перехвачен российский самолет-разведчик Ил-20, а в понедельник — российские истребители Су-30.

По заявлению министра национальной обороны Польши, в обоих случаях нарушения польского воздушного пространства не выявлено.

ВАРШАВА, 16 июл – РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польские истребители третий день подряд поднимались в воздух из-за полета над Балтикой российских самолетов, при этом они не нарушали польскую воздушную границу.

Во вторник глава польского минобороны сообщал о перехвате в нейтральном воздушном пространстве над Балтикой российского самолета-разведчика Ил-2 0, а в понедельник – о перехвате российских истребителей Су-3 0.

"Дежурная пара польских истребителей из Мальборка совершила перехват двух российских Су-30 над Балтикой. После завершения этой операции наши экипажи были перенаправлены на дополнительный перехват российского разведывательного самолета Ил-20, в 30-ти километрах Ястшембей гуры", - написал Косиняк-Камыш на платформе Х

При этом он признал, что в обоих случаях "нарушения польского воздушного пространства не выявлено".