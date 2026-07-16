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В Польше поднимали истребители из-за российских самолетов, заявил глава МО - РИА Новости, 16.07.2026
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16:48 16.07.2026
В Польше поднимали истребители из-за российских самолетов, заявил глава МО

Косиняк-Камыш: истребители поднимали три дня подряд из-за российских самолетов

© AP Photo / Czarek SokolowskiМинистр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польские истребители третий день подряд поднимались в воздух из-за полета над Балтикой российских самолетов.
  • Во вторник был перехвачен российский самолет-разведчик Ил-20, а в понедельник — российские истребители Су-30.
  • По заявлению министра национальной обороны Польши, в обоих случаях нарушения польского воздушного пространства не выявлено.
ВАРШАВА, 16 июл – РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польские истребители третий день подряд поднимались в воздух из-за полета над Балтикой российских самолетов, при этом они не нарушали польскую воздушную границу.
Во вторник глава польского минобороны сообщал о перехвате в нейтральном воздушном пространстве над Балтикой российского самолета-разведчика Ил-20, а в понедельник – о перехвате российских истребителей Су-30.
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"Дежурная пара польских истребителей из Мальборка совершила перехват двух российских Су-30 над Балтикой. После завершения этой операции наши экипажи были перенаправлены на дополнительный перехват российского разведывательного самолета Ил-20, в 30-ти километрах Ястшембей гуры", - написал Косиняк-Камыш на платформе Х.
При этом он признал, что в обоих случаях "нарушения польского воздушного пространства не выявлено".
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
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В миреПольшаВладислав Косиняк-КамышМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ил-20Су-30
 
 
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