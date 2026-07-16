В Польше хотят законодательно закрепить режим "полной готовности к войне"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Польше хотят закрепить в законодательстве режим «полной готовности к войне».
- Режим «полной готовности к войне» должен позволить подготовить войска, инфраструктуру и транспортную систему к конфликту еще до официального объявления военного положения.
ВАРШАВА, 16 июн - РИА Новости. Режим "полной готовности к войне" хотят закрепить в законодательстве Польши, сообщил советник министра национальной обороны Мачей Самсонович.
"Мы работаем над этим. Состояние полной готовности государства к войне – так это называется в проекте", - цитирует Самсоновича издание Defence24.
По его словам, проект находится на стадии внутриведомственной разработки.
Советник министра пояснил, что режим "полной готовности к войне" должен "позволить подготовить войска, инфраструктуру и транспортную систему к конфликту еще до официального объявления военного положения".
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