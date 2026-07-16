Рейтинг@Mail.ru
В Польше хотят законодательно закрепить режим "полной готовности к войне" - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 16.07.2026
В Польше хотят законодательно закрепить режим "полной готовности к войне"

В Польше хотят закрепить в законодательстве режим "полной готовности к войне"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Польши и флаг Евросоюза
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Польше хотят закрепить в законодательстве режим «полной готовности к войне».
  • Режим «полной готовности к войне» должен позволить подготовить войска, инфраструктуру и транспортную систему к конфликту еще до официального объявления военного положения.
ВАРШАВА, 16 июн - РИА Новости. Режим "полной готовности к войне" хотят закрепить в законодательстве Польши, сообщил советник министра национальной обороны Мачей Самсонович.
"Мы работаем над этим. Состояние полной готовности государства к войне – так это называется в проекте", - цитирует Самсоновича издание Defence24.
По его словам, проект находится на стадии внутриведомственной разработки.
Советник министра пояснил, что режим "полной готовности к войне" должен "позволить подготовить войска, инфраструктуру и транспортную систему к конфликту еще до официального объявления военного положения".
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
В Польше заявили о готовности к войне с Россией
28 июня, 10:57
 
В миреПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала