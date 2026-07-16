В Польше хотят законодательно закрепить режим "полной готовности к войне"

ВАРШАВА, 16 июн - РИА Новости. Режим "полной готовности к войне" хотят закрепить в законодательстве Польши, сообщил советник министра национальной обороны Мачей Самсонович.

По его словам, проект находится на стадии внутриведомственной разработки.

Советник министра пояснил, что режим "полной готовности к войне" должен "позволить подготовить войска, инфраструктуру и транспортную систему к конфликту еще до официального объявления военного положения".