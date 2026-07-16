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"Ингосстрах" запустил полис киберстрахования со встроенным сервисом для МСБ - РИА Новости, 16.07.2026
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Твой бизнес
 
18:03 16.07.2026

"Ингосстрах" запустил полис киберстрахования со встроенным сервисом для МСБ

CC0 / / Девушка за компьютером
Девушка за компьютером - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
CC0 / /
Девушка за компьютером
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. СПАО "Ингосстрах", совместно с компанией 4sec представил комплексное решение для компаний малого и среднего бизнеса "Кибер-Инго Смарт", объединяющее страхование киберрисков и сервис непрерывной защиты ИТ-инфраструктуры, сообщает пресс-служба страховой компании.
Данное предложение сочетает финансовую защиту с инструментами предотвращения киберинцидентов и оперативного реагирования на них.
Продукт "Кибер-Инго Смарт" объединяет страховой полис "Ингосстраха" и облачную платформу киберзащиты 4sec (АО "Для безопасности") (0+). В рамках договора клиент получает доступ к сервису, который обеспечивает непрерывный мониторинг состояния ИТ-инфраструктуры, защищенное резервное хранение данных и экстренную экспертную помощь при наступлении киберинцидента.
"Решение не требует установки дополнительного оборудования или создания собственного подразделения информационной безопасности. Все необходимые инструменты, включая экспертную поддержку, уже включены в выбранный тариф", — сообщил начальник управления страхования ответственности компании "Ингосстрах" Дмитрий Шишкин.
Страховое покрытие распространяется на случаи хакерских атак и внедрения вредоносного программного обеспечения, если они привели к ущербу для бизнеса. Размер страхового покрытия составляет до 500 миллионов рублей.
Продукт доступен компаниям независимо от текущего уровня их информационной безопасности. При этом оформление полиса занимает минимум времени: благодаря использованию объективных данных платформы 4sec клиентам не требуется проходить длительные аудиты или заполнять объемные анкеты. Такой подход делает процесс урегулирования страховых случаев более прозрачным и предсказуемым.
"Оформление полиса происходит за один день. После выбора тарифа клиент активирует сервис 4sec, и защита начинает действовать уже на следующий день. Результат — профессиональная киберзащита с финансовой гарантией от “Ингосстраха”", — добавил Шишкин.
Реклама, СПАО "Ингосстрах", ОГРН: 1027739362474, 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2. Erid: F7NfYUJCUneVdSxv58WP
 
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