Краткий пересказ от РИА ИИ Пленный военнослужащий 109-й бригады территориальной обороны Людвиг Малаховский рассказал, что мобилизованные в ВСУ десятками сбегали из учебного центра в Харьковской области.

По словам Малаховского, учебный центр находился в лесу, примерно в 20 километрах от ближайшего населенного пункта, и в нем одновременно проходили подготовку пять рот по 90 мобилизованных в каждой.

ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Мобилизованные в ВСУ десятками сбегали из учебного центра, находившегося в лесу Харьковской области, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий 109-й бригады территориальной обороны Людвиг Малаховский.

"СЗЧ (самовольное оставление части - ред.) у нас называется. При мне трое. А прошлые передо мной - там что-то около 60–70 человек", - назвал пленный число мобилизованных, которые сбегали из учебного центра.

Он добавил, что учебный центр находился в Харьковской области , в лесу, примерно в 20 километрах от ближайшего населенного пункта. По его словам, подготовку одновременно проходили пять рот, в каждой из которых было в среднем по 90 мобилизованных.

Как сообщали в середине июня РИА Новости в российских силовых структурах, на конец 2025 года в уголовном розыске за оставление позиций с оружием находились 161,5 тысячи человек, а около 480 тысяч военнослужащих суммарно сбежали из украинской армии.