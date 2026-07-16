Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пленный военнослужащий 109-й бригады территориальной обороны Людвиг Малаховский рассказал, что мобилизованные в ВСУ десятками сбегали из учебного центра в Харьковской области.
- По словам Малаховского, учебный центр находился в лесу, примерно в 20 километрах от ближайшего населенного пункта, и в нем одновременно проходили подготовку пять рот по 90 мобилизованных в каждой.
ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Мобилизованные в ВСУ десятками сбегали из учебного центра, находившегося в лесу Харьковской области, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий 109-й бригады территориальной обороны Людвиг Малаховский.
"СЗЧ (самовольное оставление части - ред.) у нас называется. При мне трое. А прошлые передо мной - там что-то около 60–70 человек", - назвал пленный число мобилизованных, которые сбегали из учебного центра.
Он добавил, что учебный центр находился в Харьковской области, в лесу, примерно в 20 километрах от ближайшего населенного пункта. По его словам, подготовку одновременно проходили пять рот, в каждой из которых было в среднем по 90 мобилизованных.
Как сообщали в середине июня РИА Новости в российских силовых структурах, на конец 2025 года в уголовном розыске за оставление позиций с оружием находились 161,5 тысячи человек, а около 480 тысяч военнослужащих суммарно сбежали из украинской армии.
В это число также входят уничтоженные российскими бойцами украинские боевики, которых на фоне большого числа пропавших без вести иногда записывают в дезертиры. Президент России Владимир Путин на ПМЭФ сообщал, что на Украине возбуждено 200 тысяч уголовных дел за дезертирство, а каждый месяц из ВСУ сбегают около 20 тысяч человек.