В Амстердаме женщина пыталась пронести питона в бюстгальтере на самолет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пассажирка из Канады пыталась пронести королевского питона в бюстгальтере на борт самолета в аэропорту "Схипхол".
- Змею обнаружили при досмотре, ее изъяли, а в отношении пассажирки составили протокол о правонарушении.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Женщина пыталась пронести королевского питона в бюстгальтере на борт самолета в нидерландском аэропорту "Схипхол", сообщает управление по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров Нидерландов (NVWA).
Как говорится в сообщении ведомства в Instagram*, пассажирка из Канады попыталась пронести на рейс королевского питона.
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"Она попыталась пронести королевского питона в своем бюстгальтере на самолет. Охраняемую законом змею обнаружили при досмотре", - говорится в сообщении.
Гражданка Канады говорила, что нашла питона возле отеля в Амстердаме, однако инспекторам это утверждение показалось неправдоподобным. Питона изъяли, а в в отношении пассажирки составили протокол о правонарушении.
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