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В Амстердаме женщина пыталась пронести питона в бюстгальтере на самолет - РИА Новости, 16.07.2026
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14:27 16.07.2026 (обновлено: 14:47 16.07.2026)
В Амстердаме женщина пыталась пронести питона в бюстгальтере на самолет

В Амстердаме женщина попыталась пронести питона в бюстгальтере на борт самолета

© Фото : соцсети Управления по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров Нидерландов (NVWA)Королевский питон, изъятый у женщины в аэрпорту "Схипхол"
Королевский питон, изъятый у женщины в аэрпорту Схипхол - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : соцсети Управления по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров Нидерландов (NVWA)
Королевский питон, изъятый у женщины в аэрпорту "Схипхол"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пассажирка из Канады пыталась пронести королевского питона в бюстгальтере на борт самолета в аэропорту "Схипхол".
  • Змею обнаружили при досмотре, ее изъяли, а в отношении пассажирки составили протокол о правонарушении.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Женщина пыталась пронести королевского питона в бюстгальтере на борт самолета в нидерландском аэропорту "Схипхол", сообщает управление по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров Нидерландов (NVWA).
Как говорится в сообщении ведомства в Instagram*, пассажирка из Канады попыталась пронести на рейс королевского питона.
«
"Она попыталась пронести королевского питона в своем бюстгальтере на самолет. Охраняемую законом змею обнаружили при досмотре", - говорится в сообщении.
Гражданка Канады говорила, что нашла питона возле отеля в Амстердаме, однако инспекторам это утверждение показалось неправдоподобным. Питона изъяли, а в в отношении пассажирки составили протокол о правонарушении.
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