В Амстердаме женщина пыталась пронести питона в бюстгальтере на самолет

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Женщина пыталась пронести королевского питона в бюстгальтере на борт самолета в нидерландском аэропорту "Схипхол", сообщает управление по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров Нидерландов (NVWA).