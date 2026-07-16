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Запросов о проведении разговора Путина и Пезешкиана не было, заявил Песков - РИА Новости, 16.07.2026
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12:51 16.07.2026 (обновлено: 12:57 16.07.2026)
Запросов о проведении разговора Путина и Пезешкиана не было, заявил Песков

Песков: РФ в контакте с Ираном, запросов о телефонном разговоре пока не было

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия продолжает контакты с Ираном.
  • Запросов от Тегерана о проведении телефонного разговора президента России Владимира Путина и иранского лидера Масуда Пезешкиана пока не было.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. РФ продолжает контакты с Ираном, но пока запросов от Тегерана о проведении телефонного разговора президента России Владимира Путина и иранского лидера Масуда Пезешкиана не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, пока запросов на телефонный разговор с Владимиром Путиным не было. Мы продолжаем наши контакты с иранскими коллегами", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, был ли запрос от иранской стороны на телефонный разговор с Путиным.
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РоссияИранВладимир ПутинТегеран (город)Дмитрий ПесковМасуд Пезешкиан
 
 
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