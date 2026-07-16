Запросов о проведении разговора Путина и Пезешкиана не было, заявил Песков

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. РФ продолжает контакты с Ираном, но пока запросов от Тегерана о проведении телефонного разговора президента России Владимира Путина и иранского лидера Масуда Пезешкиана не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.