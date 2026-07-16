Запросов о проведении разговора Путина и Пезешкиана не было, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия продолжает контакты с Ираном.
- Запросов от Тегерана о проведении телефонного разговора президента России Владимира Путина и иранского лидера Масуда Пезешкиана пока не было.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. РФ продолжает контакты с Ираном, но пока запросов от Тегерана о проведении телефонного разговора президента России Владимира Путина и иранского лидера Масуда Пезешкиана не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, пока запросов на телефонный разговор с Владимиром Путиным не было. Мы продолжаем наши контакты с иранскими коллегами", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, был ли запрос от иранской стороны на телефонный разговор с Путиным.