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Строительная отрасль демонстрирует уверенный рост, заявил Песков - РИА Новости, 16.07.2026
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12:49 16.07.2026
Строительная отрасль демонстрирует уверенный рост, заявил Песков

Песков: строительная отрасль демонстрирует уверенный рост

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Строительная отрасль России демонстрирует уверенные темпы роста.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в четверг Путин встретится с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным, который курирует строительную отрасль РФ.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Строительная отрасль России демонстрирует уверенные темпы роста, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В четверг Путин встретится с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным, курирующим строительную отрасль РФ.
"Отрасль, которая достаточно быстро развивается, естественно, не без проблем, но демонстрирует достаточно уверенные темпы роста", - сказал Песков журналистам, упоминая строительную отрасль России.
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