Строительная отрасль демонстрирует уверенный рост, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Строительная отрасль России демонстрирует уверенные темпы роста.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в четверг Путин встретится с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным, который курирует строительную отрасль РФ.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Строительная отрасль России демонстрирует уверенные темпы роста, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В четверг Путин встретится с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным, курирующим строительную отрасль РФ.
"Отрасль, которая достаточно быстро развивается, естественно, не без проблем, но демонстрирует достаточно уверенные темпы роста", - сказал Песков журналистам, упоминая строительную отрасль России.