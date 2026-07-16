Песков рассказал о развитии зарубежного туризма в России

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Развитие зарубежного туризма в России продолжается, Москва рада, что все больше иностранцев приезжают в российские города, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"При этом количество туристов, которое прибывает в Москву, демонстрирует рост. Туристы из Китая, туристы из арабских стран, из стран Персидского залива в наших городах встречаются все больше, чаще, и мы рады этим туристам", - сказал он журналистам.