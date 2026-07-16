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Песков рассказал о развитии зарубежного туризма в России - РИА Новости, 16.07.2026
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Туризм
 
12:49 16.07.2026 (обновлено: 13:38 16.07.2026)
Песков рассказал о развитии зарубежного туризма в России

Песков: развитие зарубежного туризма в России продолжается

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Развитие зарубежного туризма в России продолжается, заявил Песков.
  • Количество туристов, прибывающих в Москву, демонстрирует рост, в том числе из Китая, арабских стран и стран Персидского залива.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Развитие зарубежного туризма в России продолжается, Москва рада, что все больше иностранцев приезжают в российские города, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в рамках санкций ЕС запретил европейским компаниям оказывать любые услуги, напрямую связанные с туристической деятельностью в России. Португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру рассказал РИА Новости, что продажа туристических поездок в Россию и даже продвижение страны как направления для туризма сегодня под полным запретом в Евросоюзе. В свою очередь Песков заявил, что в Кремле не видят ничего удивительного в ограничениях российского направления для европейских туроператоров, так как в Европе действует много ограничений в отношении различных компаний, не только в туристическом секторе.
"При этом количество туристов, которое прибывает в Москву, демонстрирует рост. Туристы из Китая, туристы из арабских стран, из стран Персидского залива в наших городах встречаются все больше, чаще, и мы рады этим туристам", - сказал он журналистам.
Песков подчеркнул, что они вносят вклад в развитие российской экономики, малого и среднего бизнеса.
"Развитие туризма, в том числе из иностранных государств, продолжается", - заключил Песков.
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