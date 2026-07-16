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Кремль отслеживает все новости, связанные с киевским режимом, заявил Песков - РИА Новости, 16.07.2026
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12:48 16.07.2026 (обновлено: 13:01 16.07.2026)
Кремль отслеживает все новости, связанные с киевским режимом, заявил Песков

Песков: Кремль отслеживает все новости, связанные с киевским режимом

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отслеживают все новости, связанные с киевским режимом, особенно в условиях продолжающейся специальной военной операции.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении обновить состав кабмина, после чего Юлия Свириденко подтвердила свою отставку, а парламент Украины уволил ее, что повлекло отставку кабмина.
  • По словам парламентария Железняка, новым министром обороны Украины вместо Михаила Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В Кремле отслеживают все новости, связанные с киевским режимом, особенно в условиях продолжающейся специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, мы, конечно, отслеживаем все новости, связанные с киевским режимом - особенно в условиях продолжающейся СВО", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, ожидают ли в Кремле каких-то изменений в плане развития СВО в связи с отставкой министра обороны Украины Михаила Федорова.
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Владимир Зеленский 12 июля заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Юлию Свириденко на посту премьера страны. Позже Свириденко подтвердила свою отставку. Парламент Украины 14 июля уволил ее, что повлекло отставку кабмина. На следующий день Владимир Зеленский внес в Раду представление о назначении премьером главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого, ставленника Тимура Миндича - соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.
В среду Железняк сообщил, что новым министром обороны Украины вместо Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко. По словам парламентария, Владимир Зеленский обвинил Федорова в провале реформы военкоматов.
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