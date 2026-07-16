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В Кремле знают о готовности Турции способствовать мирному треку по Украине - РИА Новости, 16.07.2026
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12:48 16.07.2026
В Кремле знают о готовности Турции способствовать мирному треку по Украине

Песков: РФ знает о готовности Турции способствовать мирному треку по Украине

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкКремлевская набережная и Московский Кремль
Кремлевская набережная и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Кремлевская набережная и Московский Кремль. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия знает о готовности Турции способствовать выходу ситуации вокруг Украины на мирный трек.
  • Россия признательна Турции за ее готовность способствовать выходу ситуации вокруг Украины на мирный трек.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россия знает о готовности Турции способствовать выходу ситуации вокруг Украины на мирный трек и признательна Анкаре за это, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты узнали у Пескова, как в Кремле оценивают перспективы возобновления переговоров по вопросу мирного урегулирования на Украине при посредничестве Турции, которая, по словам главы турецкого МИД Хакана Фидана, готова оказать содействие.
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"Мы хорошо знаем о готовности наших турецких друзей продолжать способствовать выходу на мирный трек ситуации вокруг Украины. Мы признательны за это турецкой стороне", - сказал Песков журналистам.
Ранее Фидан заявил, что Турция сохраняет надежду на прекращение огня на Украине, несмотря на сложную ситуацию, и считает, что перспективы урегулирования конфликта сохраняются.
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