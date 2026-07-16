В Кремле знают о готовности Турции способствовать мирному треку по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия знает о готовности Турции способствовать выходу ситуации вокруг Украины на мирный трек.

Россия признательна Турции за ее готовность способствовать выходу ситуации вокруг Украины на мирный трек.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россия знает о готовности Турции способствовать выходу ситуации вокруг Украины на мирный трек и признательна Анкаре за это, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты узнали у Пескова, как в Кремле оценивают перспективы возобновления переговоров по вопросу мирного урегулирования на Украине при посредничестве Турции , которая, по словам главы турецкого МИД Хакана Фидана, готова оказать содействие.

"Мы хорошо знаем о готовности наших турецких друзей продолжать способствовать выходу на мирный трек ситуации вокруг Украины. Мы признательны за это турецкой стороне", - сказал Песков журналистам.