В Кремле знают о готовности Турции способствовать мирному треку по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия знает о готовности Турции способствовать выходу ситуации вокруг Украины на мирный трек.
- Россия признательна Турции за ее готовность способствовать выходу ситуации вокруг Украины на мирный трек.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россия знает о готовности Турции способствовать выходу ситуации вокруг Украины на мирный трек и признательна Анкаре за это, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы хорошо знаем о готовности наших турецких друзей продолжать способствовать выходу на мирный трек ситуации вокруг Украины. Мы признательны за это турецкой стороне", - сказал Песков журналистам.
Ранее Фидан заявил, что Турция сохраняет надежду на прекращение огня на Украине, несмотря на сложную ситуацию, и считает, что перспективы урегулирования конфликта сохраняются.