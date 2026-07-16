Путин регулярно обсуждает с правительством экономику, заявил Песков

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин регулярно обсуждает с кабмином ситуацию в экономике, пути выправления ситуации известны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Правительство, президент регулярно обсуждают и понимают, что надо делать для регулировки, выправления ситуации", - сказал Песков.