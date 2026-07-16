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Путин регулярно обсуждает с правительством экономику, заявил Песков - РИА Новости, 16.07.2026
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12:47 16.07.2026 (обновлено: 12:58 16.07.2026)
Путин регулярно обсуждает с правительством экономику, заявил Песков

Песков: пути выправления ситуации в сфере экономики известны

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин регулярно обсуждает с правительством ситуацию в экономике, заявил Песков.
  • По его словам, трудности не носят критического характера, пути выправления ситуации известны.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин регулярно обсуждает с кабмином ситуацию в экономике, пути выправления ситуации известны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос журналистов о текущей ситуации в экономике, Песков сообщил, что ситуация в целом стабильна, трудности в экономике стране не носят критического характера.
"Правительство, президент регулярно обсуждают и понимают, что надо делать для регулировки, выправления ситуации", - сказал Песков.
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ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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