Для России не имеет значения, кто министр обороны Украины, заявил Песков

"По большому счету никакого значения не имеет, кто министр обороны (Украины - ред.)", - сказал он журналистам, комментируя отставку министра обороны Украины Михаила Федорова.

Владимир Зеленский 12 июля заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Юлию Свириденко на посту премьера страны. Позже Свириденко подтвердила свою отставку. Парламент Украины 14 июля уволил ее, что повлекло отставку кабмина. На следующий день Владимир Зеленский внес в Раду представление о назначении премьером главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого, ставленника Тимура Миндича - соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.