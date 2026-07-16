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Для России не имеет значения, кто министр обороны Украины, заявил Песков - РИА Новости, 16.07.2026
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12:47 16.07.2026 (обновлено: 12:55 16.07.2026)
Для России не имеет значения, кто министр обороны Украины, заявил Песков

Песков: для России не имеет значения, кто министр обороны Украины

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Парламент Украины 14 июля уволил Юлию Свириденко с поста премьера, что повлекло за собой отставку кабмина, а на следующий день Владимир Зеленский внес в Раду представление о назначении премьером главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого.
  • Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил, что новым министром обороны Украины вместо Михаила Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко.
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для России не имеет значения, кто занимает пост министра обороны Украины.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Для России не имеет никакого значения, кто занимает пост министра обороны Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"По большому счету никакого значения не имеет, кто министр обороны (Украины - ред.)", - сказал он журналистам, комментируя отставку министра обороны Украины Михаила Федорова.
Представитель Кремля отметил, что для России важно, чтобы в Киеве был человек, который примет ответственное решение, которое позволит выйти на мирное урегулирование на Украине или завершить специальную военную операцию.
Владимир Зеленский 12 июля заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Юлию Свириденко на посту премьера страны. Позже Свириденко подтвердила свою отставку. Парламент Украины 14 июля уволил ее, что повлекло отставку кабмина. На следующий день Владимир Зеленский внес в Раду представление о назначении премьером главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого, ставленника Тимура Миндича - соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.
В среду украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил, что новым министром обороны Украины вместо Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко. По словам парламентария, Владимир Зеленский обвинил Федорова в провале реформы военкоматов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
На Украине назвали следующий шаг Зеленского после отставки Федорова
Вчера, 12:40
 
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