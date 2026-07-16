Краткий пересказ от РИА ИИ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что изменения в составе правительства Украины не имеют принципиального значения для России, а важно обеспечение собственных интересов.

Парламент Украины 14 июля уволил Юлию Свириденко с поста премьера, что повлекло отставку всего правительства, а на следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьером.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об изменениях в составе правительства Украины, подчеркнул, что для России важно обеспечение собственных интересов.

Владимир Зеленский 12 июля заявил о намерении снять Юлию Свириденко с поста премьера страны. Позже она подтвердила свою отставку. Парламент Украины 14 июля уволил ее, что повлекло отставку всего правительства. На следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьером. Журналисты попросили Пескова прокомментировать назначение нового премьера.

"Для нас какого-то принципиального значения все эти изменения не несут. Для нас именно важно в урегулировании ситуации обеспечение собственных интересов", - сказал Песков журналистам.

Песков отметил, что несмотря на то, что в структуре киевского режима происходят "какие-то изменения", для России остается важным обеспечение собственных интересов в урегулировании ситуации на Украине.