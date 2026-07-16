Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал изменения в правительстве Украины - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:47 16.07.2026 (обновлено: 12:57 16.07.2026)
Песков прокомментировал изменения в правительстве Украины

Песков об изменениях в правительстве Украины: для РФ важно обеспечение интересов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что изменения в составе правительства Украины не имеют принципиального значения для России, а важно обеспечение собственных интересов.
  • Парламент Украины 14 июля уволил Юлию Свириденко с поста премьера, что повлекло отставку всего правительства, а на следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьером.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об изменениях в составе правительства Украины, подчеркнул, что для России важно обеспечение собственных интересов.
Владимир Зеленский 12 июля заявил о намерении снять Юлию Свириденко с поста премьера страны. Позже она подтвердила свою отставку. Парламент Украины 14 июля уволил ее, что повлекло отставку всего правительства. На следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьером. Журналисты попросили Пескова прокомментировать назначение нового премьера.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
На Украине назвали следующий шаг Зеленского после отставки Федорова
Вчера, 12:40
"Для нас какого-то принципиального значения все эти изменения не несут. Для нас именно важно в урегулировании ситуации обеспечение собственных интересов", - сказал Песков журналистам.
Песков отметил, что несмотря на то, что в структуре киевского режима происходят "какие-то изменения", для России остается важным обеспечение собственных интересов в урегулировании ситуации на Украине.
Глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий - ставленник Тимура Миндича, соратника Владимира Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.
Сергей Корецкий - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Новый премьер Украины Корецкий записал все машины и компании на жену и дочь
Вчера, 12:35
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала