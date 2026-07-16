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Трудности в экономике не носят критического характера, заявил Песков - РИА Новости, 16.07.2026
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12:46 16.07.2026 (обновлено: 13:25 16.07.2026)
Трудности в экономике не носят критического характера, заявил Песков

Песков: трудности в экономике РФ не носят критического характера

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Песков заявил, что экономическая ситуация в России в целом стабильна.
  • Трудности, с которыми столкнулась страна, не носят критического характера.
  • Путин регулярно обсуждает с правительством положение дел в экономике.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Экономическая ситуация в России в целом стабильна, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«

"О тех трудностях, которые переживает наша экономика, всем хорошо известно. Трудности эти не носят критического характера", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

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Представитель Кремля подчеркнул, что власти в полной мере обеспечивают макроэкономическую стабильность. В то же время сложности испытывают и страны Западной Европы, и некоторые государства Азии, Россия не может оставаться в этом плане изолированной.
"Темпы роста, как об этом неоднократно говорил президент, недостаточны, но в целом международная экономика находится тоже сейчас, скорее, в плачевном состоянии. В том числе из-за последствий конфликта в Персидском заливе", — пояснил Песков.
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Он добавил, что Владимир Путин регулярно обсуждает с правительством ситуацию в экономике, пути ее выправления известны.
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