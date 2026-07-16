Трудности в экономике не носят критического характера, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Песков заявил, что экономическая ситуация в России в целом стабильна.
- Трудности, с которыми столкнулась страна, не носят критического характера.
- Путин регулярно обсуждает с правительством положение дел в экономике.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Экономическая ситуация в России в целом стабильна, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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"О тех трудностях, которые переживает наша экономика, всем хорошо известно. Трудности эти не носят критического характера", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Представитель Кремля подчеркнул, что власти в полной мере обеспечивают макроэкономическую стабильность. В то же время сложности испытывают и страны Западной Европы, и некоторые государства Азии, Россия не может оставаться в этом плане изолированной.
"Темпы роста, как об этом неоднократно говорил президент, недостаточны, но в целом международная экономика находится тоже сейчас, скорее, в плачевном состоянии. В том числе из-за последствий конфликта в Персидском заливе", — пояснил Песков.
Он добавил, что Владимир Путин регулярно обсуждает с правительством ситуацию в экономике, пути ее выправления известны.
Как сообщало Минэкономразвития, в мае рост ВВП продолжился и составил 0,3% в годовом выражении. По итогам пяти месяцев 2026-го экономика увеличилась на 0,2%.