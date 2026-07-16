Трудности в экономике не носят критического характера, заявил Песков

"О тех трудностях, которые переживает наша экономика, всем хорошо известно. Трудности эти не носят критического характера", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

"Темпы роста, как об этом неоднократно говорил президент, недостаточны, но в целом международная экономика находится тоже сейчас, скорее, в плачевном состоянии. В том числе из-за последствий конфликта в Персидском заливе", — пояснил Песков.