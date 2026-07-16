В Пермском крае подтопило более 40 приусадебных участков и жилой дом

ПЕРМЬ, 16 июл - РИА Новости. Более 40 приусадебных участков и один жилой дом оказались подтоплены после продолжительных ливней в Пермском крае, сообщили РИА Новости в краевом МЧС.

"По оперативным данным, в регионе подтоплено 44 приусадебных участка и один жилой дом. Ситуация под контролем. Отрезанных населенных пунктов нет, транспортное сообщение не нарушено", - рассказал собеседник агентства.

Центр геоинформационных систем Пермского госуниверситета сообщает, что сильные дожди ожидаются в крае и в пятницу, речь о северо-восточных районах, куда зона осадков смещается из Свердловской области. В выходные дожди и ливни вероятны в южной и восточной частях региона, в том числе в Перми.