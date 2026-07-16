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В Пермском крае подтопило более 40 приусадебных участков и жилой дом - РИА Новости, 16.07.2026
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21:10 16.07.2026
В Пермском крае подтопило более 40 приусадебных участков и жилой дом

МЧС: в Пермском крае подтопило более 40 приусадебных участков и жилой дом

© МЧС Пермского края/MAXОбстановка в селе Пермского края во время подтоплений
Обстановка в селе Пермского края во время подтоплений - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© МЧС Пермского края/MAX
Обстановка в селе Пермского края во время подтоплений
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 40 приусадебных участков и один жилой дом подтоплены после продолжительных ливней в Пермском крае.
  • Подтопленными оказались участки в Кировском и Индустриальном районах Перми, в поселках Кукуштан и Мулянка, а также жилой дом в деревне Мартыново.
  • МЧС проводит мониторинг паводковой обстановки, власти подготовили для населения пункты временного размещения.
ПЕРМЬ, 16 июл - РИА Новости. Более 40 приусадебных участков и один жилой дом оказались подтоплены после продолжительных ливней в Пермском крае, сообщили РИА Новости в краевом МЧС.
Почти непрекращающиеся дожди разной интенсивности в Перми идут последние четыре дня. В четверг пермский мэр Эдуард Соснин рассказал, что в городе за сутки во время мощного ливня выпало более 70 миллиметров осадков, что составляет месячную норму.
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"По оперативным данным, в регионе подтоплено 44 приусадебных участка и один жилой дом. Ситуация под контролем. Отрезанных населенных пунктов нет, транспортное сообщение не нарушено", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что подтопленными оказались 19 участков в Кировском и Индустриальном районах Перми, 11 - в поселке Кукуштан (примерно в 40 километрах от краевого центра), шесть - в поселке Мулянка, и один жилой дом в деревне Мартыново, а также еще ряд объектов в Кунгурском и Пермском округах.
МЧС проводит постоянный мониторинг паводковой обстановки. Власти подготовили для населения пункты временного размещения.
Центр геоинформационных систем Пермского госуниверситета сообщает, что сильные дожди ожидаются в крае и в пятницу, речь о северо-восточных районах, куда зона осадков смещается из Свердловской области. В выходные дожди и ливни вероятны в южной и восточной частях региона, в том числе в Перми.
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