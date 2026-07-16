СК России возбудил дело после падения дерева на женщину в Перми

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Перми на женщину упало дерево во время ливня, она находится в реанимации в тяжелом состоянии.
- Следователи СК России возбудили уголовное дело по факту инцидента и начали осмотр места происшествия.
ПЕРМЬ, 16 июл — РИА Новости. Следователи возбудили дело после инцидента с упавшим на женщину в Перми во время ливня деревом, сообщает краевое СУ СК России.
В четверг в региональной прокуратуре РИА Новости рассказали, что на улице Соликамской в Перми на женщину упало дерево. По предварительным данным, пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Уточняется, что сотрудники ведомства осматривают участок улицы Соликамской, где упало дерево, и опрашивают очевидцев инцидента. Представители СК России также оценят действия должностных лиц, которые отвечают за состояние и уборку деревьев в микрорайоне.
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