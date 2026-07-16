СК России возбудил дело после падения дерева на женщину в Перми

ПЕРМЬ, 16 июл — РИА Новости. Следователи возбудили дело после инцидента с упавшим на женщину в Перми во время ливня деревом, сообщает краевое СУ СК России.

Уточняется, что сотрудники ведомства осматривают участок улицы Соликамской, где упало дерево, и опрашивают очевидцев инцидента. Представители СК России также оценят действия должностных лиц, которые отвечают за состояние и уборку деревьев в микрорайоне.