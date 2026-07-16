В Перми дерево упало на женщину

Краткий пересказ от РИА ИИ В Перми во время сильного ливня дерево упало на женщину.

Она находится в тяжелом состоянии в реанимации.

ПЕРМЬ, 16 июл - РИА Новости. Дерево упало на женщину в Перми во время сильного ливня, пострадавшая попала в реанимацию, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.

"По предварительной информации, 16 июля в районе дома 13 по улице Соликамской в Перми женщина-пешеход получила травмы в результате падения дерева и была госпитализирована", - рассказали в ведомстве.

Собеседница добавила, что, по предварительным данным, пострадавшая находится в тяжелом состоянии в реанимации. Инцидент произошел во время сильного ливня. Сейчас прокуратура контролирует установление обстоятельств травмирования пермячки.