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В Перми дерево упало на женщину - РИА Новости, 16.07.2026
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15:09 16.07.2026
В Перми дерево упало на женщину

В Перми дерево упало на женщину во время сильного ливня

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Перми во время сильного ливня дерево упало на женщину.
  • Она находится в тяжелом состоянии в реанимации.
ПЕРМЬ, 16 июл - РИА Новости. Дерево упало на женщину в Перми во время сильного ливня, пострадавшая попала в реанимацию, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
"По предварительной информации, 16 июля в районе дома 13 по улице Соликамской в Перми женщина-пешеход получила травмы в результате падения дерева и была госпитализирована", - рассказали в ведомстве.
Собеседница добавила, что, по предварительным данным, пострадавшая находится в тяжелом состоянии в реанимации. Инцидент произошел во время сильного ливня. Сейчас прокуратура контролирует установление обстоятельств травмирования пермячки.
В Перми в среду весь день шел дождь, временами сильный, в четверг ливни продолжаются. По данным синоптиков, накануне в городе выпало 76 миллиметров осадков - вся месячная норма.
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