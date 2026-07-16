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Пентагон затягивает проведение анализа удара по школе в Иране, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2026
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14:35 16.07.2026
Пентагон затягивает проведение анализа удара по школе в Иране, пишут СМИ

CNN: Пентагон затягивает проведение полноценного анализа удара по школе в Минабе

© AP PhotoНа месте удара по школе на юге Ирана
На месте удара по школе на юге Ирана - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo
На месте удара по школе на юге Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американское министерство войны затягивает проведение полноценного анализа американского удара по школе для девочек в иранском округе Минаб, не запуская итоговый этап.
  • Первые две фазы анализа показали, что военные США действительно несут вину за удар по школе.
  • Дональд Трамп выразил сомнения в том, что результаты изысканий военных когда-либо будут опубликованы.
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Американское министерство войны уже несколько месяцев затягивает проведение полноценного анализа американского удара по школе для девочек в иранском округе Минаб, так и не запустив итоговый этап, сообщает CNN со ссылкой на источники.
В среду президент США Дональд Трамп высказал сомнения в том, что результаты изысканий военных когда-либо будут опубликованы и в том, что полноценный отчет вообще возможен.
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"В течение недели после удара были проведены первые два этапа оценки боевого ущерба, направленные на то, чтобы ответить на основные вопросы, в том числе на то, был ли нанесен удар по цели и нанесен ли ей ущерб... Но приказа о проведении третьего этапа проверки не поступало", - пишет телеканал со ссылкой на три осведомленных источника.
Третья стадия анализа обычно проводится разведывательным управлением Пентагона и рассматривает весь доступный массив информации для того, чтобы получить полноценное представление о ситуации. При этом, по словам источников, эта фаза, обычно инициируемая немедленно после инцидента, до сих пор не была начата.
Как отмечается в публикации, первые две фазы анализа показали, что военные США действительно несут вину за удар по школе. Третья же фаза, по информации издания, должна была определить, какие конкретно причины спровоцировали подобную ситуацию.
"Детального анализа не последовало, а Центральное командование либо заблокировало расследование, либо не допустило никого к нему", - приводятся в материале слова источника.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. В первый же день бомбардировок под удар попала школа для девочек в округе Минаб на юге Ирана. В результате этой атаки, по предварительным данным, погибли около 120 детей и не менее 175 человек в общей сложности.
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