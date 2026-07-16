Солисту группы "Тараканы!" грозит пожизненный срок за продажу паспорта

Краткий пересказ от РИА ИИ Солист группы "Тараканы!" Дмитрий Спирин* объявил о продаже страниц своего российского паспорта с аукциона и намерении направить вырученные средства в поддержку Украины.

За продажу страниц из паспорта РФ может грозить наказание в виде предупреждения или штрафа до 300 тысяч рублей, а в случае доказательства оказания финансовой помощи украинским военным структурам — лишение свободы от 12 до 20 лет или пожизненное заключение по статье о государственной измене.

Против Спирина* уже возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Солисту группы "Тараканы!" Дмитрию Спирину* за постраничную продажу российского паспорта и направление средств с продажи в поддержку Украины может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы в России, если будет доказана его вина, рассказал РИА Новости адвокат Сергей Жорин.

В среду, в своем Instagram** Спирин* опубликовал фото с новым аргентинским паспортом, который он недавно получил, и фото с российским паспортом, объявив о его продаже постранично с аукциона. Деньги Спирин* намерен направить в поддержку Украины

Жорин отметил, что наличие аргентинского паспорта не меняет правового статуса Спирина, и, пока российское гражданство не прекращено официально, он несет ответственность по законам РФ как ее гражданин.

Адвокат пояснил, что продажа страниц из паспорта РФ классифицируется как его умышленная порча и влечет предупреждение или штраф до 300 рублей.

"Если будет установлено, что гражданин России умышленно оказал финансовую помощь украинским военным структурам, эти действия могут быть квалифицированы как государственная измена по статье 275 УК РФ. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы", - сказал Жорин.

При этом он подчеркнул, что одного лишь публичного заявления о намерениях недостаточно для возбуждения уголовного дела, необходимы доказательства фактической передачи денег и прямого умысла.

В феврале столичный главк СК РФ сообщал, что против Спирина* возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах. По данным ведомства, музыкант проживает за пределами России.

Как ранее сообщало РИА Новости со ссылкой на судебные документы и материалы судебных приставов, экс-вокалист оставил в России долги более чем на 164 тысячи рублей, в том числе неуплаченный иноагентский штраф.

Спирина* внесли в реестр иноагентов в июне 2025 года. По данным Минюста РФ, он выступал против СВО, распространял недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа России и ее армии, а также создавал и распространял для неограниченного круга лиц материалы иноагентов, осуществлял политическую деятельность.

* Признан иностранным агентом в России.